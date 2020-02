/FOTOGALERIE/ V pondělí 24. února odstartoval jubilejní desátý ročník ankety s názvem Dřevěná stavba roku 2020. Tu pořádá Nadace dřevo a výsledky budou zveřejněné ve středu 22. dubna na slavnostním vyhlášení v Praze. Mezi soutěžícími jsou také dřevostavby ze Středočeského kraje včetně Berounska.

Dřevostavba v Chráněné krajinné oblasti Český kras. | Foto: www.drevoprozivot.cz

Hlasovat v anketě Dřevostavba roku je možné do středy 11. března, a to v celkem devíti soutěžních kategorií, novinkou je pak kategorie nazvaná Zajímavosti ze dřeva. „Otevřeli jsme ji na oslavu patnácti let Nadace dřevo pro život a ukazuje dřevěné předměty se zajímavým příběhem,” napsala za Nadaci dřevo Tereza Poláková.