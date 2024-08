„Poptávka po rodinných pokojích byla velká. S myšlenkou, že je otevřeme, jsme přišli v únoru letošního roku. A v srpnu už máme dva pokoje,“ pochlubila se primářka zdejšího neonatologického oddělení Milena Dokoupilová, která navrhla design pokojů společně s architektkou Markétou Fleischnerovou ze studia MF art. „Společně jsme už navrhovaly celé oddělení před deseti lety,“ dodala Dokoupilová.

Projekt vznikl kvůli poptávce maminek, které chtěly být v porodnici jednak se svým partnerem, ale i se staršími sourozenci novorozenců. „Dětem do tří, čtyř let se velmi po mamince stýská. Nemáme s tím žádné zkušenosti, takže i pro nás to bude zkouška, jak budou rodiče schopni se tady starat současně o novorozence a starší dítě,“ řekla Dokoupilová.

V hořovické porodnici otevřeli nové rodinné pokoje, kde se ubytuje celá rodina | Video: Jana Hájíčková

Pokoje jsou určené nejen ženám po spontánním porodu, ale i po císařském řezu. „Proto je tady vybudovaná i celá monitorovací jednotka, abychom tady mohli mít i maminky po císařském řezu a neizolovali je od svých manželů a dětí. V případě potřeby zde máme i jednotku intenzivní péče pro novorozence,“ vysvětlila Dokoupilová.

Zdravotní sestřičky velmi vítají pomoc tatínků na oddělení. „Maminky jsou ve větší pohodě. Tatínkové jim pomáhají 24 hodin sedm dní v týdnu. Často nechávají maminky odpočívat a opravdu spoustu péče zvládají sami, což je obdivuhodné. Myslím si, že to hodně posílí rodinné vazby,“ prohlásila staniční sestra Marie Prošková.

Tatínkové pomáhají svým partnerkám lépe období s velkými hormonálními změnami psychicky zvládnout a starost o novorozence se dělí dvěma. Na rodinné pokoje nebude žádný rezervační systém, aby rodičky, které rodí spontánně, nebyly v nevýhodě. „Pokud budou pokoje volné, nabídnou se rodičkám,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Leoš Teslík. Cena za noc pro celou rodinu bude 3500 korun včetně stravy.

V hořovické porodnici otevřeli nové rodinné pokoje, kde se ubytuje celá rodina | Video: Jana Hájíčková

„Naší vizí do budoucna je, že takto bude vypadat celé oddělení,“ zmínila plány Dokoupilová. V Nemocnici Hořovice mají čtyři porodní místnosti, přičemž v jedné z nich je i vana. Běžné pokoje jsou dvoulůžkové, ale za 1200 korun na den může mít rodička jednolůžkový pokoj. Pro všechny je ale k dispozici kuchyňka, kde se mohou rodičky kdykoli zdarma občerstvit.

„Nejvíce jsme měli 1800 porodů za rok, teď se pohybujeme kolem 1600,“ rozloučila se Dokoupilová. V Nemocnici Hořovice nyní probíhá od tří do pěti porodů za den.