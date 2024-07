„Zkontrolovali jsme zde 22 objektů a žádný neměl doklady o vyvážení žump v pořádku. V této obci bylo navíc zjištěno, že zde odpadní vody vyváží firma, která na takovou činnost nemá živnostenské oprávnění a věc tak byla předána živnostenskému úřadu. Za nedodržování povinností byly uloženy pokuty v součtu 55 000 korun. Samostatně pak bude vedeno správní řízení s firmou nakládající neoprávněně s odpadními vodami,“ informoval vedoucí odboru výstavby a životního prostředí David Grunt.

„Bydlíme tady už šest let a v noci vůbec nemůžu otevřít okna, jak to tady smrdí. Lidé vypouštějí žumpu rovnou do potoka. Jak se dozvěděli, že chodí kontrola, začali volat žumpařům a shánět doklad, ale jezdí jen jednou týdně. Nikdo takovou práci nechce dělat. Žumpu vyvážíme jednou za tři neděle a za jedno vyvezení platíme 1700 korun. Žumpaře si musím objednat týden dopředu. Za těch šest let se cena zvedla o sto procent. Jednou si můj syn chtěl pouštět po potůčku lodičky a sousedé nás se zděšením sledovali a křičeli: Hlavně, ať vám tam nespadne. Nikdo mi ale neřekl, co tam teče. To jsem pochopila až později. Jestli ale dostali všichni pokutu menší, než zaplatí za odvoz žumpy za celý rok, tak se nic nezmění. Budou to do potoka vypouštět dál. Tento problém vyřeší jedině kanalizace, kterou nám slibují od doby, kdy jsme se sem nastěhovali," prohlásila jedna z obyvatelek Osova.

V Osově mají problém se žumpami. Obyvatelé zaplatili tisíce na pokutách | Video: Jana Hájíčková

Vodoprávní úřad MěÚ Hořovice začal společně s Povodím Vltavy provádět kontroly vodních toků a dodržování pravidel na odběrných objektech včetně kontrol nepovolených výpustí do toků.

„Při těchto kontrolách bylo zjištěno množství bodových znečištění, kde do potoka mnohdy tečou evidentně surové splaškové vody z přepadů z domovních jímek. Prvotně jsme se tedy zaměřili na kontrolu v obcích, které nemají vybudovanou čistírnu odpadních vod a kde obcí protéká vodní tok. Zde je největší riziko porušování zákona a povinností vlastníků žump, které musí být zcela nepropustné a zejména musí být bez jakéhokoli přepadu. Bohužel zejména ve starých zástavbách je zcela obvyklé, že žumpy mají přepady a ty ústí přímo do potoka protékajícího obcí,“ uvedl Grunt.

Do okolí a vodních toků tak tečou nepřečištěné odpadní vody včetně všech chemikálii, které se vypouštějí do odpadu. „Následky pak vidíme všichni a všude. Vodní toky, rybníky a přehrady jsou plné sinic a znečištění, potoky v obcích mnohdy vypadají jako šedé odkalovací nádrže. Kontroly budou probíhat i nadále a i přes personální omezení jsme na tuto činnost vyčlenili časové kapacity tak, aby byly provedeny kontroly ve všech obcích, které nemají čistírny odpadních vod,“ uzavřel Grunt.

Jedná se o Skřipel, Lážovice, Velký Chlumec, Hostomice, Neumětely, Lochovice, Rpety, Praskolesy a Osek.