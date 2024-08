Do konce prázdnin měla být hotová první etapa výstavby berounského parku Homolka. Jenže na kontrolním dnu odhalili zástupci města problém s kvalitou betonového oválu, a tak na něm byly práce pozastaveny. Na mnoha místech se objevují dutiny, které praskají a povrch se tak odlupuje od podkladu.

„Firma uznala, že je to jejich chyba. A dojde k opravě. Musíme se ještě dohodnout na postupu opravy a až ji odsouhlasíme, tak se do ní firma pustí,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina (Hnutí ANO). Jelikož by měl betonový ovál sloužit především pro sportovní vyžití, pro in-line bruslaře, běžce nebo pro koloběžky, musí být bezpečný.

V novém parku Homolka je vadný beton. Firma uznala svou chybu, kterou napraví | Video: Jana Hájíčková

„Je nezbytné nejprve zjistit příčinu problému, abychom zajistili, že následující postup bude efektivní. Řešení, se kterým přišla stavební firma naprosto nevyhovovalo rozsahu poruch a kvalitě, kterou vyžadujeme. Proto jsem nechal zastavit práce týkající se opravy povrchu dráhy, dokud realizační firma nepřijde s dobrým řešením tohoto problému,“ dodal Mišina.

Radnice proto na tento týden naplánovala schůzku se zástupci realizační firmy a projektanty. „Prioritou je pro nás kvalita. Proto chceme, aby oprava betonového povrchu oválu byla provedena s maximální péčí a odborností, a to i za cenu toho, že park bude dokončen s menším zpožděním,“ uzavřel Mišina.

Až bude park dokončen, nabídne kromě betonového oválu i dětské hřiště s různými herními prvky a tréninkové hřiště, které poskytne prostor pro cvičení a sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny.

close info Zdroj: Město Beroun zoom_in Vizualizace parku Homolka.

Po dokončení stavebních pracích je naplánovaná výsadba zeleně, včetně sadových úprav. Park bude vybaven novým mobiliářem včetně laviček, stolů a odpadkových košů. Nebude chybět ani kruhové ohniště, vyhlídka, osvětlení a také nová parkovací stání pro návštěvníky parku.