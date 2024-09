ŘIDIČI Upřesňující informace: Hledáme spolehlivé řidiče skupiny C na rozvoz zboží. Každodenní návrat domů. Cca 15 zastávek.Rozváží se do firem tak i zákazníkům. Práce od pondělí do pátku. Víkendy a svátky volné. Služební telefon k dispozici a příspěvek na dopravu.Nástup možný od 1.2 nebo po domluvě. Kontakt: telefonicky. 37 000 Kč

Detail nabízené práce