Soutěž vyhlašuje společnost EY v bezmála 60 zemích světa, přičemž vítězové jsou vybíráni nezávislými porotami podle jednotných kritérií. Vítězem letošního světového finále soutěže EY Podnikatel roku byl na slavnostním ceremoniálu v monackém Salle des Étoiles vyhlášen zástupce Indie Vellayan Subbiah, výkonný místopředseda společnosti Tube Investments of India („TII“) a předseda společnosti Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. („Chola“).

Byl vybrán z 51 národních vítězů reprezentujících 47 zemí a regionů, mezi kterými byl i Sotirios Zavalianis. Celkem se aktuálního ročníku EY Podnikatele roku zúčastnilo téměř pět tisíc soutěžících.

close info Zdroj: se svolením Sotiriose Zavalianise zoom_in Ze slavnostního vyhlášení Podnikatele roku v Monaku.

„Ani ve snu jsem nečekal, že zažiji takovou globální událost. Měl jsem možnost seznámit se se všemi národními vítězi, s lidmi, kteří tvrdě pracují, aby si splnili své sny. Vítěz vyhrál zaslouženě, co rodina za čtyři generace a zejména právě vítěz dokázali, je neuvěřitelné,“ popsal své dojmy ze světového finále Zavalianis.

„Na letošním světovém finále soutěže EY Podnikatel roku v Monte Carlu jsme měli tu čest sledovat, jak Sotirios Zavalianis s hrdostí a odhodláním reprezentoval Českou republiku. Jeho podnikatelská cesta a vize jsou důkazem, že jsou u nás podnikatelé, kteří se neztratí ve světové konkurenci. Gratuluji Vellayanu Subbiahovi z Indie a těším se na další ročník soutěže EY Podnikatel roku plný inspirativních příběhů,“ řekla vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

Cílem soutěže Světový podnikatel roku, kterou každoročně pořádá EY, je oslavit úspěchy vizionářských lídrů, kteří přetvářejí celá hospodářská odvětví, rozvíjejí ekonomiku a usilují o řešení globálních problémů. Světové finále s řadou workshopů a dalších akcí, které vrcholí vyhlášením vítěze, je příležitostí pro zakladatele podniků, generální ředitele a podnikatelské špičky z celého světa k setkávání a navazování nových kontaktů.