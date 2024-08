Pohromadě luxus s každodenností

Zatímco kování ze železa a ojediněle z bronzu, jež se zachovalo z původních dřených nádob, pozůstatky kosy, srpu i železný zvoneček jsou v blízkosti někdejšího hradiště očekávatelné, mezi střepy z keramiky ředitel archeologického ústavu Jan Mařík upozornil na glazurou mimořádné pozůstatky římského mortaria (což je kuchyňská pomůcka pro drcení potravin; jakýsi „předchůdce“ hmoždíře).

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR Jan Mařík představuje unikátnost depotu, který byl v roce 2002 vyzvednut u Hostimi. | Video: Deník/Milan Holakovský

To podle Maříka znamená, že tehdejší zdejší elita nejen byla v kontaktu s pozdně antickým prostředím v jižnějších oblastech, ale nejspíš si i osvojovala takzvaně římské stravovací návyky.

Naprostým unikátem pro dané období jsou v našem prostředí skleněné poháry, dokonce barevné a zdobené, jež musejí pocházet ze skláren při severu Evropy. Našly se dva celé a pozůstatky čtyř dalších. Právě s tím, aby se toto sklo podařilo zachovat pro budoucnost, mělo restaurátorské pracoviště spoustu práce. Poháry a jejich zbytky byly částečně naskládány do sebe, až ke spodní části se dostala nejen zemina, ale prorostly i kořeny… Právě zde se také objevila koroze skla.

Náročné práce restaurátorky

Velice opatrné očistění, stabilizování a konzervování skla, což zajistí, aby nálezy dále nechátraly, si na restaurátorském pracovišti vyžádalo velké úsilí. Ale i nálezy zbytků keramiky daly Svobodové zabrat. Sedm nádob se zachovalo převážně v podobě hromady střepů, často i dosti drobných – a po očištění byly k dispozici větší zlomky plus hromada dalších střepů.

Ty bylo třeba roztřídit podle toho, jak by měly patřit k sobě. Pak přicházejí um, zkušenost, přesnost a pečlivost kombinované s trpělivostí – plus spolupráce v rámci týmu. Restaurátoři musí zjistit, kam který dílek pasuje (poškození okrajů střepů to často neusnadní) – a domyslet si chybějící části.

Vlastně je to vcelku podobné, jako když děti skládají prostorové puzzle. Avšak s tím, že tady nevíte dopředu, jak má výsledek vypadat. Není také dáno, kde má dílek rub a kde líc. A můžete tušit, spíše si být jisti, že spousta jich do skládačky chybí – avšak nemáte jistotu, zda naopak nejsou přimíchány součásti některé jiné…

Jak krásné, ale také náročné je zachraňovat archeologické nálezy, vysvětluje restaurátorka Ljuba Svobodová z Archeologického ústavu AV ČR. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Je to opravdu velice náročná práce,“ potvrzuje Svobodová. Ani samotné formování původního tvaru nádoby a její slepování z často i poměrně titěrných dílků není zrovna hračkou; je to pořádní piplačka a restaurátoři nesmějí udělat chybu, která by nález poškodila. Opět přicházejí ke slovu um, zkušenost, přesnost a pečlivost.