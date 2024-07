Skupinka desetiletých dětí navléká korálky a přitom poslouchá Hurvínka. „Jsme tady od soboty do soboty a každý den máme čtyři aktivity. Nejvíce se mi líbí bazén a lezení. Vedoucí nás vždy jistí. Také máme celotáborovou hru Olympiádu. Jsem tady už počtvrté,“ hlásí chlapec z Prahy.

Letní tábor, který děti milují, je v obci Praskolesy. Má i vlastní bazén | Video: Deník/Jana Hájíčková

Zrovna se vydává dopolední svačina, což je sušenka. Na stole je termoska s čajem, z níž si děti samy čepují, kolik vypijí. Od dětí se dozvídáme spoustu zajímavostí. Například večerka je v deset hodin a v půl osmé budíček s rozcvičkou před snídaní.

„Jsem tady na týden, ale kamarádka na dva týdny. Nejvíce mě baví vybíjená. Výborně tady vaří, už se těším na lívance, které budou ve čtvrtek. Skvělé byly i buchtičky se šodo. Mobil nám dávají jen na hodinu po obědě, abych mohla zavolat rodičům,“ svěřuje se holčička z Pičína.

Ujímá se nás hlavní vedoucí a zakladatel tábora František Čáp, aby nás táborem provedl. Ukazuje nám vyhřívaný bazén, kde probíhá i noční koupání. Třikrát za léto v něm mění vodu, pojme 80 kubíků vody. Také stodolu, kde jsou na jedné straně kola dětí pro cyklovýlety a na druhé stoly se židlemi. Kdyby pršelo, děti mají krytou klubovnu.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Z návštěvy Letního tábora Praskolesy.

„Kapacita tábora je osmdesát dětí, přičemž červencové termíny bývají obsazené už od března. Na každý termín máme až čtyřicet náhradníků. Tady tesáme. Všichni dostanou majzlíky a celý tábor každou neděli tesá. Nabarvené věci jsou hotové a do toho už nikdo nesmí ťukat. Tuto žábu vyrobilo dvanáctileté dítě,“ chlubí se Čáp. Jedná se o 50 tun kamene z Českého ráje. Sochař Vladimír Moutelík jezdí děti učit tesat.

„Máme výhodu, že jsme uprostřed vesnice, takže nám všude teče pitná voda ze Želivky a nechybí elektřina. Také je celý tábor oplocen, takže sem nikdo cizí nemůže přijít. Děti se schází jen na jídlo, táborák a diskotéku, jinak jsou pořád rozdělené do skupin. Věnují se programu, který si všechny skupiny za den postupně vyzkouší. Dnes jedna navléká korálky, druhá leze, třetí hledá trilobity, čtvrtá se učí chodit na chůdách. Každý týden je úplně stejný a vaří se i stejné jídlo. Každý týden se o děti stará patnáct vedoucích a zhruba polovina jsou praktikanti,“ vypočítává hlavní vedoucí. Prohlížíme si stany s podsadou, kde se spí po dvou, sociální zařízení a venkovní koupelnu se sprchami. Děti si po sobě samy myjí nádobí.

„V pátek jsou vždy diskotéky, které se konají v místním kulturním domě. Táboráky máme v úterky u starého koupaliště, kde sekáme trávu a nosíme si tam dřevo. Také máme koncerty v kostele, kdy přijede profesionální zpěvačka a učí děti zpívat a mnoho dalšího,“ vypočítává Čáp. Ještě jsme se společně vydali ke starému koupališti, kde se děti učily chodit na chůdách a vedoucí zde sekali trávu kvůli táboráku. Snaží se tak zabránit, aby děti ohrozilo klíště.

Letní tábor, který děti milují, je v obci Praskolesy. Má i vlastní bazén | Video: Jana Hájíčková

Na rozloučenou nám František Čáp ukazuje výstavu fotografií dospěláků, kteří na tábor jezdili jako děti, potom jako vedoucí a teď jsou různě po světě. „Mají mezi sebou pevné party, které vznikly u nás. Kolikrát mě berou za svého druhého tátu a z cest jezdí nejprve za mnou, aby mi povyprávěli, jak se měli,“ loučí se hlavní vedoucí.

Do konce prázdnin se budou konat ještě čtyři turnusy, přičemž jeden týden tábora stojí pro dítě 5 999 korun. Cena zahrnuje ubytování, stravu a program. Přijímají zde děti od 6 do 16 let. Dopravu zajišťují rodiče. Více na www.letnitaborpraskolesy.cz