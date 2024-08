Meteorologové z ČHMÚ varují před silnými bouřkami, které mohou zasáhnout Berounsko od čtvrtka 29. srpna do pátku 30. srpna. Bouřky budou doprovázeny přívalovými srážkami, menšími kroupami a nárazy větru až 70 km/h. Tropické teploty však přetrvají i na konci prázdnin.

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali opět výstrahu před možným výskytem silných bouřek. Tropické teploty se nás budou sice držet i na konci prázdnin a zpočátku školního roku, výskyt bouřek ale také.

Předpověď počasí na víkend:

„Výstraha platí i pro Berounsko a to od čtvrtka 29. srpna do pátku 30. srpna do večera. Bouřky, které budou bez výraznějšího postupu, budou provázeny především přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny ojediněle kolem 40 mm, výjimečně také menšími kroupami nebo nárazy větru až 70 km/h. Bouřková činnost ustane během večerních hodin," upřesnili výstrahu pracovníci ČHMÚ.