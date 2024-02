Přinášíme seznam základních škol na Berounsku. Čísla u škol znamenají průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech. Například číslo 50.00 znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Ve výběru jsou zahrnuty všechny školy, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří absolvovali přijímací testy.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

„Mám velkou radost a nebudu zastírat, že mě i tato informace překvapila. Paní učitelka českého jazyka věnuje přípravě žáků na přijímací zkoušky spoustu energie i svého volného času. Stejně tak paní učitelka matematiky, na kterou nesmím zapomenout. Zpětnou vazbou pro nás je to, že většina žáků se dostává bez větších problémů na vybrané školy. Mnozí žáci se k nám rádi vrací, aby zavzpomínali na léta strávená na základní škole, pochlubili se se svými úspěchy nebo se svěřili s problémy a často v rámci studia u nás plní povinnou praxi,“ uvedl ředitel Základní školy a mateřské školy Broumy Libor Kuška. Právě tato škola zvítězila v úspěšnosti zvládnutí přijímacích zkoušek z českého jazyka.

„Paní učitelka českého jazyka je na nás přísná, a to je dobře,“ hlásili žáci zdejší deváté třídy. Dvaadvacet dětí z celkových sedmadvaceti se zde hlásí na střední školu. Český jazyk je vyučuje Marcela Mlýnková.

„Informace, že Základní škola v Broumech je nejúspěšnější školou na Berounsku, jejíž žáci zvládli nejlépe přijímací zkoušky z českého jazyka za posledních pět let, mne velmi potěšila. Nemyslím si, že bych učila jinak než ostatní kolegyně a kolegové. Český jazyk vyučuji pětadvacet let, přičemž v Broumech učím víc jak deset let. Děti mají možnost navštěvovat dobrovolný kroužek Doučování z českého jazyka, kde jim vysvětluji témata, kterým nerozumí a kde také procvičujeme testy k přijímacím zkouškám. S přípravou na přijímací zkoušky začínáme od konce září. To samé nabízí škola i pro matematiku,“ prozradila Mlýnková, která má s dětmi vybudovaný velmi dobrý vztah, protože se jí nebojí ptát na to, čemu nerozumí.

Dobrovolný kroužek navštěvuje většina dětí z deváté třídy. Největší problémy dělá dětem podle Mlýnkové práce s textem. „Na porozumění textu se hodně zaměřujeme i vzhledem k tomu, že některým žákům orientace v textu činí potíže. Další problematickou oblastí je například hledání slov s pravopisnou chybou v souvislém textu. Na přijímací zkoušky se připravujeme i v rámci běžné výuky českého jazyka,“ dodala učitelka.

Před přijímacími zkouškami píší děti cvičný test z českého jazyka i z matematiky, aby si mohly vyzkoušet, jak budou přijímačky vypadat doopravdy. Pomůže jim to také zmírnit stres, který často vede ke zbytečným chybám.

Matematiku ovládla na Berounsku ZŠ Františka Josefa Řezáče v Litni

Podobně jako Libor Kuška zareagovala i ředitelka Základní školy Františka Josefa Řezáče v Litni, jejíž žáci zvládli na Berounsku nejlépe přijímací zkoušky z matematiky.

„Mám obrovskou radost. Je to tím, že máme nejlepší paní učitelky na výuku matematiky. Mám zpětnou vazbu od žáků z prvních ročníků na středních školách, že dostali na vysvědčení dvojky z matematiky, což je úžasný výsledek,“ prohlásila Iveta Černá.

Od roku 1997 vyučuje na této škole matematiku Ema Malá, která je momentálně i na pozici zástupkyně ředitelky.

„Pořád tomu nemohu uvěřit, že máme takový úspěch. Mile mě to překvapilo, ale pochybovala jsem. Učím moc ráda, ale nemám pro děti žádné doučování. Mohou ale kdykoli za mnou přijít, zaklepat na dveře a zeptat se na to, co potřebují vysvětlit. Na této škole učím nyní pouze matematiku, ale dříve i zeměpis. Už od osmé třídy máme pro děti zaveden volitelný předmět - seminář z matematiky nebo matematická praktika. Probíráme zde přijímací zkoušky, aby děti věděly, jak na to. Zrovna dneska bude osmá třída psát přijímací zkoušky nanečisto. Nemohou psát úplně stejné, protože neumí například rovnice, ale tak jim to přizpůsobím na to, co už umí. Jedou 70 minut včetně záznamového archu tak, jak to na přijímačkách bude. Aby si to vyzkoušely,“ svěřila se Malá.

Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

V deváté třídě připravuje na přijímačky úplně všechny děti, i když se některé na střední školy nehlásí. Na každé hodině procvičí minimálně jeden příklad a jednou za týden absolvují děti test. Přijímacím zkouškám se věnují už od září.

„Učila jsem výjimečného žáka, který vyhrával matematickou olympiádu v o rok starší kategorii. Dostal se do Prahy na Gymnázium Jana Keplera, ale pak pokračoval na filozofickou fakultu,“ zavzpomínala učitelka.

Žáci se zde pravidelně účastní matematických soutěží a postupují do krajských kol. Dokonce organizují i vlastní projekty. Deváťáci po absolvovaných přijímačkách chystají Hodiny zábavné matematiky pro mladší žáky. „Pak vidí, jak je těžké děti zaujmout a něco děti naučit,“ smála se učitelka matematiky.

„Zítra budeme psát letos už třetí přijímačky nanečisto,“ prohlásili zdejší deváťáci. Na otázku, kdo se hlásí na střední školu, zvedli ruce všichni. Ve třídě jich bylo sedmnáct.

TOP 5 ZŠ z Berounska při přijímačkách na střední školy v češtině

Základní škola a mateřská škola Broumy 63,88 % Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr , Jungmannova 299 63,18 % Základní škola Loděnice 61,12 % Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 60,85 % Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr, Tyršova 136 60,15 %

TOP 5 ZŠ z Berounska při přijímačkách na střední školy v matematice

Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň 48,29 % Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr , Jungmannova 299 48,28 % Základní škola a Mateřská škola Zaječov 47,58 % Jungmannova základní škola Beroun 47,25 % Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 45,89 %

Pozn.: Údaje o umístění žáků devátých tříd v přijímacích testech na SŠ jsou za období posledních pěti let. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat