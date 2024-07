Příměstský tábor zaměřený na hobby horsing, který se konal poslední týden v červenci v Dog Academy v Berouně, přilákal na třicet děvčat ve věku od šesti do třinácti let. Manželé Bauerovi z Králova Dvora, kteří tábor pořádali, se zaměřili na rozvoj dovedností v disciplínách jako parkur a skok mohutnosti.

„Letos pořádáme jenom jeden. Loni jsme měli dva, které byly po sedmnácti děvčatech, což se ukázalo být málo. Trvá od pondělí do pátku od osmi do šestnácti hodin. Rodiče nám děvčata přivezou a zase si je každý den odvezou,“ vysvětlil trenér Tomáš Bauer.

Hobby horsing je sport, který vznikl zhruba před dvaceti lety ve Finsku a má mnoho disciplín, které kopírují závodní disciplíny živých koní. Nejoblíbenější disciplínou je parkur a skok mohutnosti. Závodit se ale dá i v drezuře, pole bendingu, barel race atd. Při hobbyhorsingu využívá jezdec hobby horse, tedy vyrobenou hlavu koně na tyči.

V Berouně se konal příměstský tábor zaměřený na netradiční sport hobbyhorsing | Video: Jana Hájíčková

„Hobby horsing nás moc baví, protože se jedná o velmi širokospektrální sport, v němž se najde skoro každá dívka. Některá těží ze své rychlosti, další ze schopnosti vysoko skákat a jiná je zase zaměřená na preciznost provedení prvků a styl. Na táboře procvičovaly dívky všechno. Nejvíce skok mohutnosti, což je soutěž o co nejvyšší skok, a parkur. Děvčata nejvíce baví, i když je to fyzicky velmi náročná disciplína,“ řekla Tereza Bauerová, která se trénování dětí věnuje ve svém volném čase třetím rokem. Přeje si, aby děti pochopily, že sportovat je zdravé. A nevadí, když některá shodí překážku nebo si nezapamatuje náročnou trasu parkuru. Příště se to třeba podaří.

„Někdy se dětem ve škole posmívají. Každý nový sport si to zažívá, a proto jsme připraveni jet do škol a udělat o tomto sportu přednášku. Už jsme nějaké absolvovali a naprosto to změnilo přístup dětí k tomuto sportu. Už se děvčatům neposmívají, naopak jim fandí, když si děti vyzkoušely, jak náročné je přeskočit třeba 100 cm překážku,“ uvedla Bauerová.

Za dětmi dorazila na tábor i atletka Petra, která jim poradila, jak se co nejlépe rozcvičit nebo rozhýbat a posílit kotníky. A o své zkušenosti se přijela podělit i parkurová jezdkyně na koni Nela. „Hodně jsme procvičovali i styl, protože v tomto sportu se dodržují přísná pravidla. Zejména držení koně při cvalu, že se pravá zatáčka běží na pravou nohu, levá na levou a podobné detaily,“ uvedla trenérka.

„Dcera Eliška byla vždycky tichá, neprůbojná, neměla příliš velké sebevědomí. Najednou přišla, že by chtěla koníka na tyči. Klepal jsem si na čelo. Ale pak jsem ji viděl na závodech, jak jí to jde a psychicky roste. Najednou byla více sebevědomá a přestala mít problém v kolektivu, bonusem získala také fyzickou zdatnost. Ztratil jsem nedůvěru k tomuto sportu a začal ji více podporovat. A vloni v září jsem začal také trénovat. Nejraději bych s děvčaty jezdil stále na závody,“ smál se Bauer.

Děvčata byla rozdělena podle výkonnosti. „Zhruba sedmdesát procent holek to bere jako koníček, třeba jako naše druhá dcera Betynka. Nemají ambice v tomto sportu závodit, dělají ho čistě pro zábavu. Jsme rádi, že se nám je podařilo rozhýbat. A zbylých třicet procent holek má ambice trénovat naplno, dostat se na mistrovství České republiky nebo na závody do Finska,“ dodala trenérka.

Tábora se účastnila i mistryně České republiky v drezúře, desetiletá Nela. Vyhrála mistrovství ČR, které se konalo letos v květnu v Kladně. A to svého prvního koníka dostala teprve před rokem a půl na Vánoce od tety. „Začala jsem se o tento sport zajímat a hledala si na youtube videa. Trénovala jsem doma a skákala přes tyč od bazénu. Viděla jsem závody a chtěla si je vyzkoušet. Tak jsem na ně jela do Brna. To byly moje první závody,“ vzpomínala Nela, která žije týden u maminky ve Velkých Přílepech a týden u tatínka ve Vysokém Újezdu.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Z příměstského tábora v Berouně. Na snímku mistryně ČR v hobbyhorsingu desetiletá Nela.

Poté se jim podařilo objevit tréninky v Berouně, kam pravidelně jezdí, a díky nim uspět na mistrovství. „Závodím v parkuru, drezuře, skoku mohutnosti a westernu. V parkuru jsem měla nejrychlejší čas, ale dostala penalizaci za špatný cval. Jinak bych byla dvojnásobnou mistryní,“ dodala Nela, kterou tréninky v Berouně moc baví.

Koníky si děvčata vyrábějí, nebo si je kupují. „Většinou to začíná tak, že si prvního koně vyrobí. Pak záleží, jaké disciplíně se věnují a na tu už si koně koupí. Je to ruční výroba a my rádi podporujeme malé výrobce. Když pořádáme v Berouně dvakrát do roka závody, tak je pozveme, aby se mohli prezentovat,“ informovala Bauerová. Tréninky dosud probíhaly jednou týdně, od září už to ale bude kvůli obrovské poptávce dvakrát týdně v úterý a ve středu od 15.30 hodin. Končí se v 17 hodin. „Pak předáváme halu pejskům,“ dodal pan Bauer. Kroužek stojí na pololetí 3000 korun, příměstský tábor stál 3 500 korun, přičemž v ceně byla strava, pitný režim a dárky.