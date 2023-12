Události posledních dní, které se odehrály na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nenechávají nikoho chladným ani na Berounsku.

Lidé uctívají památku zesnulých po vrahovi z Filozofické fakulty UK v Praze | Video: Hájíčková Jana

Radnice města Beroun vytvořila pietní místo na Husově náměstí u Pomníku Jana Husa. „Vyjadřujeme soustrast rodinám a přátelům obětí tragických událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Soucítíme se všemi, které tato tragická událost zasáhla. U památníku Jana Husa mohou lidé vyjádřit soustrast zapálením svíčky. Dnes v 16 hodin bude na radnici vyvěšena černá vlajka a návštěvníci kina budou vyzváni k uctění památky minutou ticha,“ prohlásila tisková mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

K pomníku přišla zapálit v pravé poledne svíčku i Iveta z Berouna. „Tyto události musely zasáhnout každého. Stalo se mi něco podobného, kdy jsem málem přišla o dítě, ale jednalo se o pracovní úraz. Velice se všemi soucítím.“ A ještě zmínila historku z pátečního rána, kdy byla v uzenářství u Alferiho dlouhá fronta a její manžel pustil dva záchranáře před sebe. „Lidi se do něj pustili, že je nikdo předbíhat nebude. Trocha empatie by mnohým neuškodila. Až je chytne o Vánocích žlučník, budou rádi, když k nim záchranáři včas přijedou,“ dodala paní Iveta.

Obyvatelé Hostouně jsou v šoku. Byl to tichý introvert, říkají o střelci

Svíčku společně s ní zapálila i Laďka z Jáchymova. „Je to hrozná tragédie, jsme všechny matky. Zasáhlo nás to. Nikdo by to nechtěl zažít.“

Polední modlitba za oběti útoku

Městská knihovna Beroun zase vyzvala na facebooku čtenáře, aby se přidali k modlitbě na dálku za oběti útoku v pátek v pravé poledne. Zaměstnanci knihovny tak vyjádřili hlubokou soustrast všem pozůstalým.

Pieta na školách

K uctění památky se připojily i zdejší školy. „Dnes jsme ve škole za zemřelé studenty filozofické fakulty drželi minutu ticha při hromadné sportovní akci,“ uvedl ředitel Obchodní akademie v Berouně Jaroslav Šturc.

Radnice města Beroun vytvořila pietní místo na Husově náměstí u Pomníku Jana Husa.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

Na SOŠ a SOU Beroun Hlinky měli studenti v pátek zpívat koledy, ale místo toho se sešli a rozebírali čtvrteční události. A diskutovalo se i na Manažerské akademii v Berouně.

„V ranních hodinách proběhly na naší škole plánované adventní koncerty, které byly zahájeny minutou ticha. Studentská rada na včerejší události zareagovala emotivním proslovem do školního rozhlasu a vyzvala své spolužáky k uctění památky zemřelých u pražského Karolina,“ prohlásila ředitelka Gymnázia Joachima Barranda Jana Hronková.

Solidarita s oběťmi střelby v Praze: Univerzita spustila sbírku

Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích vytvořilo před vchodem do školy pietní místo ze svíček ve tvaru srdce. „Vyvěsili jsme také černou vlajku a česká vlajka visí na půl žerdi. Na začátku vyučování jsme uctili památku obětí střelce minutou ticha a v hodinách učitelé se studenty diskutovali,“ dodal ředitel školy Jiří Vlček.

I v Žebráku na radnici vyvěsili českou vlajku na půl žerdi.

Strážníci posílili kontroly

A také Městská policie v Berouně zareagovala na události posledních dnů a ve spolupráci s Policií České republiky, která přijala vlastní opatření, posílila kontroly v místech většího pohybu lidí, zejména v centru města a v obchodních zónách.