„Toto není v naší kompetenci, odběrová centra rozděluje Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na distribuci zdravotnických zařízení v ČR a jejich vybavení,“ uvedla Petra Horáková, tisková mluvčí obou nemocnic. Obyvatelé regionu tak mají odběrné místo například v Oblastní nemocnici Příbram, Oblastní nemocnici Kladno, případně v Praze.

V současné situaci je v okrese Beroun 16,83 pozitivních osob na 100 tisíc obyvatel; v sousedním okresu Příbram to je 16,51 osoby na 100 tisíc obyvatel. O něco hůře na tom je sousední Kladno – Tam hygienici ve statistice uvádějí 19,22 osoby na 100 tisíc obyvatel.

Řada expertů totiž očekává, že podzim bude zřejmě složitějším obdobím kvůli možnému souběhu koronaviru a sezónních respiračních chorob. V současné době je Kutnohorsku 5,28 osob s pozitivních nákazou na 100 tisíc obyvatel. V sousedním Kolíně to je přitom 6,82 osoby a na Benešovsku dokonce 9,05. Z druhé strany, na Havlíčkobrodsku, je situace ještě vyhrocenější; hygienici tam ve statistikách evidují 27,39 osoby.

Jisté zmatení ale může panovat mezi některými lidmi v ohledu, kdy vlastně musí člověk na test na přítomnost koronaviru v těle. „Člověk musí na testy v případě, že je rizikovým kontaktem Covid pozitivního pacienta – na začátku a na konci karantény. Nebo když se vrátí ze zahraničí ze země, která je označena za rizikovou,“ odpověděla na otázku Deníku Dana Šalamunová, tisková mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice. Odmítnout test v takovém případě nejde. „Každý kontakt je otestován po 1-5 dnech od kontaktu s nemocným a pak po 14 dnech k ukončení karantény,“ vysvětlila.

Pokud je člověku test na koronavirus indikovaný, nemusí nic platit. Takzvaným samoplátcem je člověk v případě, pokud se nechá otestovat bez indikace buď od krajské hygienické stanice, nebo od praktického lékaře. „Například když potřebuje test k vycestování do zahraničí nebo chce mít jen jistotu sám pro sebe a podobně,“ podotkla Dana Šalamunová.

Pokud se prokáže testem, že je člověk pozitivní a musí do izolace, co se děje po uplynutí této doby? Musí se testovat znovu, nebo je po 14 dnech prohlášen za zdravého? „Pokud nemá čtyři dny před uplynutím čtrnáctidenní izolace až do konce žádné příznaky, je praktickým lékařem uschopněn bez dalšího testu,“ vysvětlila další postup. A co se děje, když je člověk po uplynutí karantény pozitivní? „Pokud příznaky má a pozitivní stále je, pak zůstává doma, karanténa se prodlužuje a opět musí po nějaké době na test,“ vysvětlila mluvčí hygieniků.

Řada lidí se může obávat testu, kdy se zavádí testovací tyčinka do nosu. Podle mluvčí hygieniků lze PCR test provést i z krku, ale záchytnost viru je v tomto případě nižší.