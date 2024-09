O úspěchu

Cesta za úspěchem je strašně dlouhá. Upřímně jsem nevěřil v to, že bych vůbec mohl dosáhnout takových úspěchů. A postupně, když přicházejí, tak přichází malinko i očekávání. Jde to v ruku v ruce. Byly tam samozřejmě momenty, kdy jsem tento sport neměl rád, to se musím přiznat.

Ale i to je krásné dělat něco, co zjistíte až později, že je nádherné. Dělejte věci, které vás baví a naplňují. Dělejte je na 100 % a úspěch se dostaví. Ale úspěch je podle mě vedlejší. Hlavní je, že vás to baví.

O trénincích

Začínal jsem trénovat v Berouně jednou, dvakrát v týdnu. Potom jsem šel do Zdic, kde jsem už hrál trošičku víc. A pak si mě vyhlédla Sparta, protože jsem byl šikovnější. Postupem času jsem hrál půlku ve Zdicích a půlku v Praze. V Praze byl ale shluk těch nejlepších tenistů a hráli jsme mezi sebou. Takže pak už jsem hrál jenom tam.

O školních letech v Berouně

Na Wagnerku si moc dobře pamatuju. Ve 12.35 hodin zvonilo na konec vyučování. Ve 12.45 hodin už jsem seděl v autě s tátou, který mě odvezl domů. Naštěstí to máme kousek. Do deseti minut jsem se najedl a ve 12.55 hodin už jsme jeli autem do Prahy. Ve dvě mi začínal trénink a většinou jsem se domů vracel kolem šesté večer. A pak jsem se musel učit. Tohle bylo asi nejnáročnější.

Do deváté třídy prvního pololetí jsem se snažil chodit do školy, co nejvíc to šlo. Tehdy jsem neměl úplně tolik úlev. Nemusel jsem ale chodit na tělocvik, což je logické, když jsem pak každé odpoledne trávil na sportovišti. Druhé pololetí už jsem vynechával trošičku víc, protože tréninků a turnajů přibývalo. Byl jsem často v cizině, takže jisté úlevy jsem měl a byl jsem rád, že škola mi vyhověla. Moc jí za to děkuju.

O rodičích

Ve věku dvanácti let jsem si nemysel, že bych mohl hrát profesionálně tenis. Rodiče mi pomáhali, abych vydržel a podporovali mě, i když občas to nebylo úplně jednoduché. Takže bez podpory rodičů bych tady neseděl. A moc jim za to děkuju, protože je krásné pak sdílet úspěchy společně. V devět ráno jsem přistál v Praze letadlem z Ameriky, potože jsem předevčírem prohrál na US Open ve čtvrtém kole, což pro mě byl obrovský úspěch. Člověk ale musí zůstat pořád skromný.

O trenérech

V Berouně jsem trénoval ve školičce. Nebylo to často, ale dvakrát, třikrát v týdnu. Byl jsem trošku rozmazlený a chtěl za to nějaký dárek od rodičů, což nebylo úplně správné. Ve Zdicích s Jirkou jsem měl přísnější režim. Byl na mě hodně přísný, za což jsem rád. Potože díky němu, když jsem přecházel ze Zdic na Spartu, jsem tam byl největší profík z mladších. Vůbec tam neznali 40 minut rozcvičení před tréninkem, což jsme nastavili ve Zdicích. Když jsem tam skákal tisíckrát přes švihadlo, tak na mě koukali jako na blázna. Takže Beroun ukázal Praze, jak se to má dělat.

Zlatý olympionik Tomáš Macháč pozdravil rodné město. A podepisoval se dětem | Video: Jana Hájíčková

O žebříčku ATP

V roce 2018 byl na 642. místě. V roce 2019 na 333. místě, 2020 na 195. místě, 2021 na 143. místě, 2022 na 98. místě, vloni na 78. místě a letos na 33. Jde to nahoru, tak doufejme, že příští rok se tady potkáme a bude to třeba patnáct. To by bylo fajn. Ale člověk výsledky úplně nemůže naplánovat. Třeba po olympiádě jsem zažil obrovskou euforii, kdy jsem dosáhl něčeho, co jsem si nikdy nemyslel, že můžu dosáhnout.

Letěl jsem odtamtud rovnou do Montrealu, kde jsem vypadl v prvním kole. Pak jsem prohrál v prvním kole v Cincinnati. Takže najednou z velké euforie byl velký propad. Byl jsem pak moc rád za výkon v New Yorku, kde jsem netušil, že bych mohl hrát čtvrté kolo. Opět se ukázalo, že výsledky člověk nemůže naplánovat. Jediné, co může naplánovat, je se dobře připravit fyzicky i psychicky na kurtě a doufat v úspěch.

O vztahu s Katkou Siniakovou

Jsem rád, že jsem měl Katku jako parťačku, protože ve čtyřhře je momentálně nejlepší hráčka. Takže jsem měl trošku výhodu, že jsem ji měl po svém boku. Na kurtě jsem spíš ten, který se snaží působit trošku odlehčeně, protože takhle to mám radši. A Katka je hodně emotivní, takže je občas potřeba komunikovat před zápasem, abychom se sešli. Když to chci moc odlehčit, tak jí to nedělá dobře. Postupem zápasů jsme se vyvíjeli a řešili to. A myslím si, že jsme to vyřešili dobře.

O oslavě zlata

Celý realizační tým skočil po výhře za námi na kurt a vyfotili jsme se. Pak jsme se fotili s fanoušky, podepisovali se. Potom jsme museli na rozhovory pro média. Vzali si mě také na dopingovou kontrolu, takže jsme odjížděli do olympijské vesnice až v půl jedné ráno.

Tam jsme ještě slavili v klubovně s ostatními sportovci a s dalším realizačním týmem. Šel jsem spát ve tři ráno a v 9.30 hodin už jsem stál na kurtě a rozehrával se na zápas o bronz s Adamem Pavláskem. Program byl dost náročný. Oslava hezká, ale bohužel krátká. Po prohře o bronz jsem už další den ráno letěl do Montrealu.

O čtvrtfinále na grandslamu

Vlastně se mi podařilo poprvé se dostat do čtvrtého kola. Čtvrtfinále na grandslamu je obrovský úspěch. Zkusím se od toho odrazit a ponaučit se z chyb, které jsem předvedl a uvidíme, jak to půjde dál.