Od pondělí nelze jet z Korna do Dolních Vlenců. Silnice je uzavřena, protože se zde pokládá nový asfalt. Jedná se o druhou etapu opravy silnice III/11617. Uzavřený úsek měří 1,4 km. Opravovat by se mělo do 1. září. Objížďka vede přes Tobolku, kde od Tobolky do Korna právě rekonstrukce skončila. Kvůli opravám je zrušena autobusová zastávka Liteň, Dolní Vlence. V Kornu se rovněž od dubna buduje kanalizace.

Od včerejška se nedá jet ani z Kublova do Březové, kde je až do 11. srpna uzavřena silnice III/23613. Objížďka vede přes Bzovou.

V Berouně se tvoří dlouhé kolony. Poslední část oprav vyžaduje trpělivost řidičů | Video: Jana Hájíčková

Opravuje se i v Berouně. V ulici Politických vězňů od pošty k mostu TGM se jezdí jednosměrně. Provoz řídí semafory a tvoří se zde kolony. Oprava má skončit 24. srpna. V souvislosti s touto opravou je uzavřena ulice Česká, která vede z Husova náměstí na ulici Politických vězňů.

A pokračuje rekonstrukce silnice z Berouna do Hýskova, která by měla skončit v pátek 9. srpna. Objížďka vede přes Železnou a Chyňavu.

Rovněž je stále uzavřena silnice III/11710 do Bavoryně kvůli havarijnímu stavu opěrné zdi. Objížďka vede přes Chlustinu a Praskolesy. Uzavírka je naplánována do konce letošního roku.

V pátek 9. srpna by měla skončit uzavírka silnice III/23612 do Trubské, kde se pokládal nový asfalt.

A jednosměrně, kdy provoz řídí semafory, se stále jezdí z Berouna na Zdejcinu kvůli havarijnímu stavu silnice. Jezdit by se zde mělo jedním jízdním pruhem až do konce letošního roku.