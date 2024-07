Čtyřdenní výtvarný plenér, zaměřený na tvorbu Maxe Pirnera, se konal u příležitosti 170. výročí narození a 100. výročí úmrtí tohoto významného českého malíře a grafika.

V rámci plenéru se amatérští i profesionální umělci inspirovali Pirnerovou tvorbou a pod uměleckým vedením Jakuba Špaňhela, předního představitele současné české výtvarné scény, vytvářeli díla, která propojují historické hodnoty s dnešní dobou.

Závěrem plenéru se konala přednáška v zámecké konírně na téma Max Pirner a Liteň, kde historička a spisovatelka Monika Švec Sybolová hovořila o Pirnerově pobytu v Litni a jeho výtvarné práci pro rodinu Daubků. Následovala vernisáž výsledků plenéru: Max Pirner: Láska, myšlenka a život v zámecké oranžerii.

close info Zdroj: se svolením Pawla Wintera zoom_in Z workshopu inspirovaným Maxem Pirnerem na zámku v Litni.

„S účastníky jsme během workshopu vytvořili patnáct velkoformátových maleb na plátně metodou otisku. Náměty na obrazy jsme hledali na zámku a jeho okolí. Inspirovali jsme se v parku, v interiéru zámku, liteňském kostele i u hrobky rodu Daubků. Vznikly i menší formáty - velmi citlivě a zajímavě zpracované akvarely a kresby z interiéru kostela. To je moje téma. Přes 20 let se věnuji pohledům do kostela. Potěšilo mě, že se i já mohu pro svou tvorbu inspirovat některými věcmi, které během plenéru vznikly,“ sdělil malíř Jakub Špaňhel.

Monika Švec Sybolová z Národní Galerie Praha, která výtvarný plenér organizovala a svými odbornými znalostmi obohacovala, dodala: „Na velkoformátových dílech se objevují odkazy na rod Daubků. Několikrát se na obrazech objevuje motiv dubu. Můžeme pozorovat i osobní motivy jako je letící racek v západu slunce, osobní monogram, drobná éterická víla nebo Pegas – odkaz na Pirnera i díla inspirovaná přírodou – kůrovec, medúza nebo inspirace kováním z Čechovny. Bylo těžké obrazy barevně vypointovat, najít správný poměr barev a válečku. Drobné kresby zachycují překrásné okolí Litně.“

Výtvarný plenér pro amatérské malíře Max Pirner: Láska, myšlenka a život se uskutečnil od 4. července do 7. července 2024 na zámku v Litni. Další možnost navštívit zámek Liteň bude 7. září 20124 při koncertě Mozartovi svůdníci, na kterém zazní ty nejznámější árie z Mozartových oper Don Giovanni a Figarova svatba ve scénickém provedení s kostýmy.