Z výsledků jsem upřímně překvapená v pozitivním slova smyslu a věřím tomu, že po povolebním vyjednávání dopadnou ke spokojenosti všech, hlavně ve prospěch kraje.

Oslavovala jste váš úspěch?

Byla jsem z výsledků velmi příjemně překvapená , ale v tuto chvíli cítím velkou zodpovědnost. Takže to beru velice střízlivě a přemýšlím nad tím, co mě čeká. Nikdy jsem jako krajský zastupitel nefigurovala. Beru to zodpovědně a doufám, že splním to, co voliči očekávali. Hlasů, které jsem dostala, si velice vážím a doufám, že nikoho nezklamu.

Umíte si představit koalici s ANO?

V tuto chvíli věřím, že existuje i lepší volba.

Co bude vaší prioritou a jaké změny chystáte?

Mojí prioritou v Hořovicích je hlavně životní prostředí a doprava. Co se týče osobní i kamionové dopravy, aby města nebyla žádným způsobem vytlačována a ohrožována dopravou. Prostě hledání kompromisu tak, aby území bylo dobře prostupné, ale zároveň lehce obyvatelné nebo příjemné pro lidi i pro řidiče.

Můžete zmínit nějaký projekt, který je pro vás číslo jedna?

Je to obchvat Hořovic. Před několika dny jsme zahájili výstavbu první etapy obchvatu. Rádi bychom, aby výstavba obchvatu pokračovala. Tak to bude určitě jedna z věcí, za kterou budu bojovat, aby se s druhou etapou začalo co nejdříve a propojila se s první tak, aby se Hořovicím vyhnula tranzitní doprava. A pomohlo to třeba i dalším obcím.

Zvedla byste ruku pro to přepustit SPOLU post hejtmana, aby vznikla koalice?

Za sebe doufám, že koalice se SPOLU vznikne. Pokud ne, bude jistě STAN pokračovat v práci pro kraj sice v menšině, ale se stejnou energií. Post hejtmana by měl dle mého zastávat člověk s největším počtem preferenčních hlasů jako vyjádření maximálního respektu k hlasům občanů.