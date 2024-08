Železniční přejezdy. Proč někde to jde za minutu a jinde se čeká až osm minut? | Video: Jana Hájíčková

„Kdyby si někdo červené nevšiml, vjel na koleje a zůstal uvězněný mezi závorami, ať je prorazí. Břevna jsou k tomu uzpůsobená. Možná si něco málo poničí na autě, ale odjede. Kolikrát se stalo, že kamion zůstal stát mezi závorami a stala se tragédie,“ prohlásil náměstek pro řízení provozu Správy železnic Ladislav Ludvík. Podle něho se nejvíce nehod na železnici stane na přejezdech nerespektováním silničního značení nebo kvůli sebevrahům.

Náš výzkum probíhal ve všedních dnech v různou dobu. Na železničních přejezdech v Libomyšli, Zadní Třebani a Osově jsme čekali před spuštěnými závorami pouhou minutu, v Karlštejně, Lochovicích a Králově Dvoře to byly minuty dvě.

To řidiče nijak zvlášť nezdrží. Nejvíce času jsme ale strávili čekáním v Srbsku. V 10.07 byl přejezd uzavřen závorami. V 10.13 hodin projel vlak a další dvě minuty trvalo, než se závory zvedly.

Proč někde to jde za minutu a jinde se čeká 8 minut?

„Záleží na typu zabezpečovacího zařízení a rychlosti tratě. Jestliže je na trati povoleno jet 160 km/h a vlak jede jen 100 km/h, tak se přejezd zavírá automaticky, nereaguje na současnou rychlost vlaku, ale na maximální povolenou, aby byla zajištěna bezpečnost. Pokud je zařízení ještě starší konstrukce jako například v Karlštejně nebo Řevnicích, tak ho obsluhují mechanicky zaměstnanci. Obecně platí, že do dvou, tří minut po spuštění závor by měl projet vlak. Ale je to jen technika. Dochází k případům, kdy kvůli poruše je uzavřen přejezd dřív a delší dobu,“ vysvětlil přednosta provozního obvodu Beroun Jan Bret.

Nicméně v úseku Karlštejn – Beroun už by se měla situace brzy zlepšit, protože tento úsek prochází modernizací. Konkrétně v Karlštejně bude vyměněno i zabezpečovací zařízení.

„Odpadne nutnost komunikovat se signalisty, výhybky a návěstidla bude ovládat výpravčí z dopravní kanceláře pomocí počítače. Poměrně složitý proces nahradí několik kliknutí myší. Příprava vlakové cesty se zrychlí, vše bude pod dohledem nejmodernější techniky,“ dodal Bret.

Podle něho i samotná stanice Karlštejn bude kompletně opravena a nebude chybět bezbariérové nástupiště.