„Nebýt kamarádky, vůbec jsem netušila, že anketa v Berounském deníku probíhá. A navíc, že jsem její účastník. Byl to pro mě šok. Ještě větší pak, jakým směrem se ubíraly hlasy příznivců zmrzlin,” svěřila se majitelka Zmrzky z Chaloupky Pavla Vyštejnová, která byla z vítězství v anketě Berounského deníku dojatá.

„Strašně ráda bych poděkovala všem, kteří mě v anketě podpořili svými hlasy. A hlavně těm, kdo chodí podporovat zmrzlinovou chaloupku pravidelně osobně. Protože právě pravidelnost, spokojenost, a rozzářené dětské oči jsou úžasnou zpětnou vazbou, kdy si vždy řeknu, že ta "letní řehole" za to stojí, a stává se pro mě hnacím motorem do dalších sezón,” prohlásila Vyštejnová. Zmrzku z Chaloupky založila teprve před třemi lety.

„Pocházím z vesničky u Hořovic a do Chaloupek jsem se už jako dítě jezdila koupat s rodiči nebo na kole. Tohle místo i jeho okolí je má srdeční záležitost. Před třinácti lety se mi navíc poštěstilo koupit zde chalupu. Svépomocí jsem ji opravovala a jelikož okolo jezdili cyklisté a turisté, napadlo mě jim tuhle menší turistickou "destinaci" zpestřit skromnou zmrzlinárničkou,“ zavzpomínala na začátky podnikatelka.

Navštívili jsme zmrzlinárnu, kterou jste vybrali jako nejlepší na Berounsku | Video: se svolením Pavly Vyštejnové

Do nápadu, u kterého neměla zaručený úspěch, investovala dost peněz. A i když se jedná o malou provozovnu, byl zapotřebí projekt, převoz chaloupky speciálním autem, složení jeřábem, inovace, úprava dřevěného domečku a v neposlední řadě koupě kvalitního zmrzlinového stroje.

Krátce před otevřením si ale nešťastně zlomila nohu. Musela tedy otevření odložit na další rok. Místo obsluhování zákazníků chodila o berlích a alespoň si pomalu připravovala různé dekorace, které si sama ráda vyrábí. I tak vzniklo například kolo, které dominuje na střeše chaloupky.

close info Zdroj: se svolením Pavly Vyštejnové zoom_in Z návštěvy Zmrzky z Chaloupky.

„Další rok už jsem konečně mohla otevřít. Měla jsem otevřeno od června do září, ale to mě samozřejmě na celý rok neuživí. Proto musím standardně chodit do práce a i tím alespoň urychlit návratnost této investice. Pracuji v kanceláři jako obchodní referent od pondělí do pátku a o víkendech prodávám zmrzlinu,” vysvětlila Vyštejnová. Přes léto si tedy vůbec neodpočine, protože před její zmrzlinárnou se tvoří dlouhé fronty. V době naší návštěvy se zde točila příchuť máslová sušenka s vanilkovou.

„Máslová sušenka je zde asi nejvíce oblíbená pochoutka. Velký úspěch má ale i náš rakytníkový a malinový sorbet. Nebo novinka letošní léta - příchuť krupicové kaše. Suroviny k výrobě zmrzliny čerpám z Itálie, protože jsem se chtěla odlišit. Ve velkých vedrech točím více sorbety, které osvěží. Když jsou na obloze mráčky, nabízím spíše smetanové variace zmrzlin. Snažím se vždy snoubit obě příchutě tak, aby jejich míchaná verze vykouzlila na jazyku něco dostatečně lahodného a nezapomenutelného,“ konstatovala Vyštejnová. Mini zmrzlina zde stojí 25 korun, malá 35 korun a velká 45 korun. Také nabízí několik druhů kávy: typické espresso, lungo, cappuccino, latte nebo affogato.

Navštívili jsme zmrzlinárnu, kterou jste vybrali jako nejlepší na Berounsku | Video: Jana Hájíčková

„Hodně oblíbené je frappé, tedy ledová káva. V nabídce je i s mlékem nebo se zmrzlinou. Já mám ráda kombinaci latte se zmrzlinou a panáčkem Baileys. Kdo u mě tuhle kávu ochutnal, velmi rád se pro ni vrací,” smála se zmrzlinářka, která kolem své chaloupky vytvořila nádhernou květinovou zahradu se spoustou dřevěných zvířátek i krásným posezením. V takovém prostředí byla radost posedět a slízat si opravdu chutnou zmrzlinu.

„Jezdíme sem na víkendy na chalupu a vždycky si zajdeme na zmrzlinu. Nejvíce mi chutná kombinace máslové sušenky s vanilkovou. Máme srovnání s pražskými zmrzlinárnami a za mě je to nejlepší točená zmrzlina, jakou jsme kdy ochutnali. Stane-li se, že má Pavlínka zavřeno, tak jsme smutní. Emičce nejvíce chutná malinový sorbet s medvídkem, což je sušenka, kterou Pavlínka zapíchne do zmrzliny dětem. Umí si je hýčkat,” řekla zákaznice Bára s rodinou.

close info Zdroj: se svolením Pavly Vyštejnové zoom_in Z návštěvy Zmrzky z Chaloupky.

„Na zmrzlinu sem chodíme skoro každý týden, když se jedeme vykoupat. Jsme z Komárova a tady je nejlepší, taková poctivá. Synovi nejvíce chutná banánová. Je tady navíc příjemná obsluha a rodinná atmosféra,“ uvedla další zákaznice Veronika Sunová.

Zmrzka z Chaloupky má otevřeno od června do září o sobotách a nedělích od 13.30 do 19 hodin podle počasí. Výjimečně při dobrém počasí i ve všední dny od 17 do 19.30 hodin.

„Těší mě, že i v dnešní době plné konzumu a onlinu lze v tak skromném domácím prostředí vytvořit oázu s příjemnou atmosférou, kam si lidé přijdou rádi zamlsat a odpočinout. Věřím, že když člověk přistupuje k životu s pokorou a láskou, s dobrým úmyslem i energií, dává vše, co tvoří pro druhé, smysl,” rozloučila se Vyštejnová.