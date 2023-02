Berounská Dobromysl pomáhající hendikepovaným se stala Neziskovkou roku

Jaroslav Frolík se narodil v roce 1933, a zažil tak všechny poválečné a polistopadové prezidenty. V souvislosti s letošní přímou volbou hlavy státu se prý skoro zděsil, když Andrej Babiš postoupil do druhého kola. Později to komentoval s humorem i se špetkou sarkasmu: „Babiš by Putina přemluvil a okamžitě zajistil mír. Nám by zvýšil důchody a se Zemanem by zlikvidoval novináře. No sláva!"

Zájem o debaty před volbami



Hned nato dodává, že v prvním kole volil stejně jako řada studentů Danuši Nerudovou. „Dal jsem jí hlas, protože preferuji ve vedoucích funkcích ženy. Ale musím uznat, že když jsem slyšel promluvy Petra Pavla, zejména v muzeu hned po volbách, uznal jsem, že bude lepší prezident,“ poznamenal.

Pro rodinu sepsal dva svazky pamětí, kde popisuje jednotlivé etapy svého života v kontextu událostí v regionu. Při setkání na radnici krátce vzpomínal i na rok 1968. V tu dobu jako třicátník pracoval v Národním podniku Tiba a hlasitě se proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa ohradil.

„Všichni tehdy prohlásili, že se vstupem vojsk souhlasí, že je média oklamala. Načež mě sedm hodin prověřoval velitel hasičů, velitel civilní obrany a náš řidič, který byl velký příznivec příchodu vojsk. Poté jsem byl jako jediný vyloučen z komunistické strany a bylo mi nabídnuto místo skladníka. To jsem odmítl a na dva roky jsem šel nádeničit. Poté, co jsem si udělal řidičák, jsem jezdil s náklaďákem,“ říká.



V roce 1989 to byl právě on společně s doktorem Janem Rybáčkem, kdo se 27. listopadu, v den generální stávky, podíleli na vzniku koordinačního centra Občanského fóra (OF) v Berouně. „Byl jsem jeden z prvních mluvčích centra,“ zmiňuje. Následovala jednání, která nakonec uznala opozici jako vyjednávacího partnera, a ještě ke konci roku vzniklo více než osmdesát organizací OF na celém Berounsku.

Dopisování s vnučkou ve verších



Narozeniny Jaroslav Frolík oslavil v kruhu rodiny, a jak prozradila jeho dcera, přes svůj požehnaný věk se snaží zůstat duchem mladý a optimistický. Padla i obligátní otázka na dlouhověkost. Odpovědí je sport. „Začal jsem po 50. roce hrát závodně tenis a skončil v roce 1968 a ještě jsem dva roky hrál rekreačně. Takže určitě pohyb,“ říká.

Pro udržení jasné mysli doporučuje poezii. Rád si dopisuje s rodinou přes WhatsApp. „Co se týče mentální údržby, tak například na reportážní zprávy ze Seychel od vnučky odpovídám většinou ve verších,“ prozrazuje Jaroslav Frolík a recituje krátký verš přímo k jeho návštěvě na radnici: „Velké je pro mě potěšení, tady u paní starostky posezení. Krásná společnost a zdravá, sláva, sláva, sláva!“ Za básníka se ale nepovažuje. „Spíše za veršotepce.“

Jaroslav Frolík se narodil v roce 1933. V mládí působil jako člen berounských sportovních klubů, byl zejména úspěšným fotbalistou, ale také tenistou.

Byl aktivním organizátorem Pražského jara. Po roce 1968 ho režim za jeho politické postoje perzekvoval. V roce 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Berouně. Období vytoužené svobody po roce 1989 prožil z větší části už jako penzista, ale o to více se mohl zabývat badatelskou a publikační činností v oboru regionální historie. Jako trenér a funkcionář se věnoval berounskému sportu, za což získal i ocenění od ČSTV. Kromě své veřejné činnosti je také obětavým manželem, otcem a dědečkem.