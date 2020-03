Od pátku 27. března mají všechna pracoviště Městského úřadu v Berouně nové úřední hodiny. Občané mohou úřad navštívit v pondělí a ve středu v době od 13 do 16 hodin.

Berounská radnice. | Foto: DENÍK/Roman Klenovič

Stejnou otevírací dobu má také pokladna. Czech Point je otevřen ve stejnou dobu, avšak jen ve středu. Stejně tak i ohlašovna. Výjimkou je pracoviště dopravně-správních agend v Tyršově ulici, které vyřizuje pouze žádosti objednaných přes rezervační systém, a to v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin.