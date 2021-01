V únorovém vydání Radničního listu vyjde s režisérem rozhovor. Ten zavzpomíná na své zážitky s medvědími brášky.

Splatnost poplatků za odpad se posunuje

Kvůli přetrvávající pandemii koronaviru rozhodlo město Králův Dvůr, že posune termín splatnosti poplatku za odpad na 30. června. Pro letošní rok se částky za odpad nemění. Základní sazba je 700 Kč. Za děti do 15 let a seniory starší 65 let je poplatek 600 Kč. Úhradu lze provést převodem na účet nebo v hotovosti v pokladně městského úřadu. Podrobnější informace lze zjistit na webových stránkách města, emailu poplatky@kraluv-dvur.cz nebo na telefonu 311 652 021.

V Domově Na Výsluní se vyskytla nákaza koronavirem

V Domově Na Výsluní v Hořovicích se vyskytla nákaza covid-19. Ve středu 13. ledna byly provedeny PCR testy u všech klientů a části zaměstnanců. Nákaza se projevila u čtrnácti klientů a nově u dvou zaměstnanců. Podle vedení domova jsou všichni postižení bez potíží a onemocnění probíhá bez příznaků. „Jsme rádi, že se podařilo nákazu zachytit a učinit potřebná opatření, abychom zabránili jejímu šíření,“ píše se na stránkách zařízení. V domově dál platí zákaz návštěv.

Obě nemocnice začaly s přípravou očkovacího centra

V Rehabilitační nemocnici Beroun i v Nemocnici Hořovice se zahájila realizace očkovacích center pro veřejnost. „Připravujeme zřídit očkovacího centra v obou nemocnicích. V tuto chvíli jsou zatím očkováni zdravotníci našich nemocnic a zdravotníci ambulancí, kteří do našich zařízení nepatří,“ řekla mluvčí nemocnic Petra Horáková. Od pátku 15. ledna je možné seniory starší osmdesáti let registrovat skrze centrální registrační systém ministerstva zdravotnictví.