V budoucnu by pak mohla komunikace pokračovat a propojit Prahu s Berounem. Deníku to sdělil Michal Mišina (ANO), místostarosta města Beroun.

Zhruba od poloviny května je otevřena na obchvatu města Králova Dvora první část z celkových čtyř. Město na přípravě potřebných dokumentů a povolení pracuje nadále. „I tato jedna část je pro naše město velmi důležitá. Vytlačí alespoň část nákladní dopravy, která následně míří přes město ať již Králův Dvůr či Beroun, na dálnici,“ řekl už dříve starosta města Petr Vychodil. Druhá etapa obchvatu, která se bude stavět v roce 2021, bude navazovat za mostem na druhém břehu řeky. V dalších letech budou následovat ještě etapy tři, čtyři a pátá etapa se bude realizovat na území města Beroun.

„V současné době je již vydané územní rozhodnutí na tuto etapu, která se skládá z mostu přes Litavku u čerpací stanice OMV a poté vede podél stávající cyklostezky až na hranici katastru s Královým Dvorem,“ sdělil Deníku místostarosta města Beroun Michal Mišina s tím, že město by mělo, pokud vše půjde bez problémů, obdržet stavební povolení někdy v červenci. „Následně budeme celou tuto stavbu předávat Středočeskému kraji, který je investorem této akce a s touto akcí počítá i ve svých finančních plánech,“ upřesnil místostarosta města.

Hlavním důvodem výstavby silničního obchvatu je zklidnění dopravy v centru obou měst. Jakmile bude totiž silnice kompletně hotová, nákladní doprava směřující do zdejších průmyslových zón, bude muset primárně využívat právě tuto komunikaci. Stejně tak poslouží silnice i v případě problémů na dálnici D5 u Berouna.

Dopravu řeší v Berouně dlouhodobě, a to i vzhledem k dálnici D5, která vede městem. Už v minulosti se město snažilo, aby na dálnici byla v „berounském úseku“ snížena rychlost. Marně. Nyní město jedná s ředitelstvím silnic a dálnic o umístění protihlukových stěn. „V horizontu patnácti až dvaceti let by mělo podle plánů dojít k rozšíření dálnice včetně mostu na tři jízdní pruhy. Řešíme tak umístění protihlukových stěn, které by měly vyhovovat potřebám budoucí dálnice,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Propojení s Prahou

V budoucnu by mohla podél dálnice D5 vést až do Prahy paralelní silnice. Město Beroun vlastní na tento záměr studii, ovšem zatím se s ní dále nepracuje. Podle místostarosty bude nutné před projektováním změnit územní plán. Ve studii se počítá mimo jiné s novým přemostěním přes řeku Berounku. Nyní je v Berouně jediný most pro silniční dopravu v ulici Politických vězňů, nicméně je již ve špatném technickém stavu. „Z mého pohledu se jedná o velmi důležitou komunikaci, protože dálnice D5 je jediný rozumný automobilový směr Praha – západní Evropa. Možná by mělo být i prioritou státu, aby podél dálnice vedla nějaká komunikace a nedošlo tak k zablokování tohoto směru,“ dodal místostarosta Michal Mišina.