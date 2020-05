Berounští odhadují propad v příjmech až na částku sto milionů

Epidemie koronaviru se velmi negativně promítla a ještě promítne do hospodaření měst. Mnohá města a obce pracují na změnách rozpočtů obcí, jelikož oproti předpokladům ze závěru loňského roku doputuje do městských pokladen mnohem méně peněz. V Berouně bude propad podle předběžných odhadů činit až sto milionů korun. Berounskému deníku to řekla starostka města Soňa Chalupová (ODS).

Budova radnice v Berouně. | Foto: archiv města

Doba hojnosti a štědrého rozdávání dotací úderem epidemie koronaviru skončila. I když se život na základě rozvolňování opatření pozvolna vrací do normálu, následky nouzového stavu budou odeznívat ještě velmi dlouho. Už teď se města a obce připravují na přepracování svých rozpočtů – nikdo totiž v listopadu či prosinci při sestavování dokumentu o hospodaření netušil, jaká pohroma zasáhne celý svět a Česko nevyjímaje. ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE „Podle předběžných hrubých odhadů a i na základě čísel z finančního úřadu, bude výpadek na straně příjmů ve výši až sto milionů korun,“ reagovala na dotaz Berounského deníku starostka města Soňa Chalupová s tím, že přesná čísla by mohla být známá v červnu. V Berouně tak vedení radnice každý den připravuje krizový scénář, jak se vypořádat s chybějícími penězi. Města odpouštějí nájemné, předzahrádky mají restauratéři k dispozici zdarma Přečíst článek › „Sledujeme vývoj od začátku, vytváříme krizový scénář. Snažíme se najít úspory, aby se výpadek příjmu neprojevil na životě města. Musíme to řešit, budeme určitě rozpočet sanovat. Celý úřad má za úkol najít finanční rezervy, zároveň chceme co nejméně omezovat plánované investice. Na některé z nich se také čeká delší dobu. Uvidíme,“ doplnila informace starostka Soňa Chalupová s tím, že o přesném postupu a řešení situace rozhodnout zastupitelé města, kteří by se měli sejít k jednání ve středu 17. června. „Pokud tedy nebude vyhlášen nouzový stav,“ podotkla starostka. Kromě propadu na straně příjmů v rozpočtu města muselo město ještě vynaložit zatím necelých 2,5 milionu korun za pořízení ochranných pomůcek, dezinfekce a dalších potřebných věcí při propuknutí epidemie koronaviru. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: V pondělí začne rekonstrukce části ulice Pod Hájem Přečíst článek › „Vše v podobě roušek, ochranných štítů respirátorů či dezinfekce jsme museli nakoupit z peněz v rozpočtu. Zatím tento účet za nákup, ve kterém je zahrnuta i dezinfekce autobusových zastávek, ale také naše stanové městečko, které jsme museli zřídit na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje pro případ nakažení bezdomovců. Ten účet za koronavir je teď necelých 2,5 milionu korun. My sice ty peníze nárokujeme, protože podle předpisu krizového zákona bychom na ně měli mít právo, ale jak to bude, je jedna velká neznámá,“ sdělila starostka Berouna. Té se zároveň nelíbilo, že stát vyhlásil povinnost nosit ochranné pomůcky při pohybu po veřejném prostoru a nezajistil, aby lidé mohli tuto povinnost splnit. „Příkaz týkající se povinnosti zakrývat si obličej na ulici, považuji za velice amatérské rozhodnutí. Pokud totiž něco nařídím, musím umožnit, aby to mohli obyvatelé splnit. Ve chvíli kdy v republice nebyly roušky, žádné ochranné pomůcky a chtít po lidech, aby si to zajistili sami, byla drzost,“ vzkázala vládě Soňa Chalupová. ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

