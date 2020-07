Děti dovádějí v novém brouzdališti, kde nechybí skluzavka, kolem je protiskluzová dlažba a kvalitní trávník. „Pro maminky s dětmi je přichystána místnost s přebalovacím pultem a mikrovlnnou troubou,“ připomněla mluvčí berounské radnice Petra Lišková.

Rekonstrukce areálu začala v září minulého roku a skončila před letošními prázdninami. Koupaliště ale bylo zavřené už od poloviny loňského srpna, neboť tam vyhořel rozvaděč elektroinstalace. „Od začátku jsme nastavili stavební práce tak, aby koupaliště nemuselo být během letní sezony zavřené. A to se podařilo. Během deseti měsíců jsme připravili areál tak, abychom mohli uvítat návštěvníky už o prázdninách,“ uvedl berounský místostarosta Michal Mišina.

K menšímu zdržení podle něho přispěla koronavirová krize. „Spousta materiálu a technologie byla ze zahraničí. Například toboganové laminátové díly se vyrábějí v Turecku, konstrukce je z Maďarska. Maďarská firma to zde měla smontovat, ale kvůli epidemii nemohli přijet. Naštěstí se podařilo sehnat jinou firmu, která dala vše rychle dohromady,“ připomněl Mišina.

Starostka města Soňa Chalupová při slavnostním otevření připomněla, že město připravuje ještě poslední etapu rekonstrukce koupaliště, která se týká technického objektu. Hledá přitom vhodné dotační zdroje. „Chceme obslužnou budovu zrekonstruovat tak, aby ji lidé mohli využívat během celého roku, nikoli jen v létě, kdy je otevřené venkovní koupaliště,“ dodal místostarosta Michal Mišina.

Beroun za přestavbu čtyřicet let starého koupaliště zaplatil dvaačtyřicet milionů korun, a to pouze z vlastních zdrojů. Areál přitom už nemusel v Berouně vůbec existovat.

„Rozhodnutí o tom, že bazén na Velkém sídlišti bude zachován, padlo v září 2017. Byl to docela boj, jestli bazén bude, nebo nebude. Bojovalo se o každý hlas. Vzpomínám, jak jsme přivedli na hlasování zastupitele Tomáše Havla, který byl v tu dobu pracovně v Boru u Tachova a stíhal to skutečně na poslední chvíli. Nakonec z dvaceti přítomných hlasovalo dvanáct pro rekonstrukci, čtyři byli proti a čtyři se zdrželi. Bylo to o fous. Ale ten fous se vyplatil,“ vyprávěla Soňa Chalupová.

CENÍK:



Celodenní vstup

Dospělý: 120 Kč - Snížené vstupné: 60 Kč (děti, senioři, ZTP, ISIC)

Odpolední vstup (od 16:00)

Dospělý: 60 Kč Snížené vstupné: 30 Kč (děti, senioři, ZTP, ISIC)



Při vstupu do areálu dostanou návštěvníci na ruku barevný pásek, jehož barva se bude průběžně měnit. Pásek je nutné nosit po celou dobu pobytu na koupališti.

OTEVÍRACÍ DOBA:



Každý den od 10:00 do 19:00 hodin

V případě nepřízně počasí se otevírací doba bude měnit.



Zdroj: Město Beroun