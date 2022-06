Zastupitelé minulý týden vůbec poprvé rozhodovali, kolik by měl přispět investor, jenž ve městě postaví soukromou základní a mateřskou školu VIA Beroun. Podmínky jsou připravené tak, že by měl každý investor či developer, který v Berouně staví, dobrovolně odvést investiční příspěvek. Vše má přinést finanční injekci až v řádech desítek milionů korun.