/VIDEO/ Jako každý rok i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti Betlémské světýlko. Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky byl vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo rozšíří do všech koutů země.

Skauti rozdávají Betlémské světlo. | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Štafetou se plamínek Betlémského světla dostane do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Zdroj: Youtube

Betlémské světlo na Berounsku si mohou zájemci vyzvednou například v Hořovicích. V pátek 22. prosince bude jeho rozdávání součástí adventního setkání a koncertu ve farním kostele sv. Jiljí. Akce začíná v 16.30 hodin. Také do Muzea Hořovicka si mohou zájemci přijít pro plamínek. Na Starém zámku v prostorách nádvoří poblíž betlému vytvořeného z dřevěných figurek budou světlo rozdávat v sobotu 23. prosince od 14 do 16 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout i muzejní výstavu Retro Vánoce.

S lucernou mohou lidé zavítat také v sobotu 23. prosince od 18 do 19 hodin do zbirožského kostela. Už v neděli 17. prosince od 16 hodin budou rozdávat Betlémské světlo hasiči u vánočního stromečku na Husově náměstí v Loděnici.

Skautský oddíl Třemdava bude plamínek rozdávat v pátek 22. prosince od 17 do 19 hodin před Obecním úřadem v Bubovicích.

Další místa na Berounsku, odkud si lidé mohou do svých domovů odnést Betlémské světlo, najdete na webových stránkách Betlémské světlo.

Vánoční poutákZdroj: Redakce