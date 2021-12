Slavnostní události se zúčastnili členové oddílu v čele se zástupcem vedoucího Tomášem Křečkem, který na událost pečlivě dohlížel. „V sobotu jsme na berounském nádraží od našich skautských kamarádů z Prahy vyzvedli betlémské světlo. Plamínek jsme nechali přeskočit do našich luceren a společně jsme vyrazili z nádraží do města,“ uvedl berounský skaut.

Všichni se s plamínkem, který symbolizuje mír a přátelství, společně vydali do nedalekého kostela svatého Jakuba. „Zde jsme rozsvítili několik svíček, aby si světlo odsud mohli lidé začít brát, především pak zítra na Zlatou neděli, a mohli si tak rozsvítit adventní věnec. Lucerny jsme poté přemístili do naší klubovny, odkud si plamen odnesli domů i naši členové,“ popsal cestu betlémského světla do Berouna Tomáš Křeček.

PODÍVEJTE SE: Projekt Šikovné ručičky podporuje kreativitu u dětí i seniorů

Skauti pomáhají s šířením betlémského světla prakticky od pádu železné opony. Tradice se velmi dlouho účastní rovněž berounský oddíl. „V našem případě jde opravdu o řadu let, kdy pomáháme s šířením světla v Berouně a okolí,“ dodal vedoucí.

Betlémské světlo se do Česka poprvé dostalo až po pádu vlády komunistů, a to do Českých Budějovic a Prahy. Pod sochu svatého Václava dorazilo díky exilovým skautům z Rakouska. Ti tímto krokem v prosinci 1989 spolu s českými skauty oslavili, že se konečně dočkali svobody.