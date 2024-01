Většina berounských bezdomovců ale podle Mruškovičové stejně nocuje venku. Přespávají například v lese pod stany nebo v opuštěných objektech. Mnozí prý tento životní styl akceptují, protože nemají motivaci nebo sílu ke změně.

Charita Beroun pomáhá potřebným už třicet let. Výročí připomíná výstava

Denním centrem v Berouně projde ročně kolem 150 lidí bez domova. „Zhruba pětadvacet lidí k nám chodí občas na jídlo. Ve městě jich ale může být i mnohem více, o kterých nevíme,“ připomněla sociální pracovnice.

V rámci své práce pomáhá klientům také v nalezení zaměstnání. Největším problémem však u nich bývá ztráta pracovních návyků, kdy si často nedokážou práci udržet. Mnohokrát už jim domluvila pohovory, ale oni zaspali nebo tam vůbec nepřišli. Často také ztrácejí doklady, které jim pak pomáhá zařídit.

Káva za pětikorunu, sladká za sedm korun

Do denního centra jsem se vydala okolo jedenácté hodiny dopoledne. V jídelně zrovna obědvalo zhruba deset lidí. Měli restovaná játra s bramborem. Nalevo ženy, napravo muži, kterých bývá více. Za hlavní chod platí osoby bez přístřeší 15 korun, za polévku osm korun, za kávu pětikorunu, s cukrem o dvě koruny více.

Zdroj: Hájíčková Jana

Jeden ze strávníků Ferdinand Kopecký se se mnou ochotně dal do řeči. Dříve prý bydlel v azylovém domě. „Teď spím ve stanu u jedné kamarádky vedle nádraží. Zima mi není, ale je to potupné,“ poznamenal muž, který chodí do centra pravidelně na oběd. Přiznal, že nepracuje, a na otázku, jak tedy dokáže oběd zaplatit, odpověděl: „Půjčuji si od kamarádů.“

Kdo si v denním centru koupí oběd, může tam zůstat tři hodiny v teple. Otevřeno je denně kromě neděle od 8 do 15 hodin.

V denním centru mají lidé bez domova také nárok jednou za čtvrt roku na ošacení zdarma, pokud chtějí častěji, musejí si ho zaplatit. „Je to oblečení, které nám sem lidé donesou a darují nebo přinesou do Obchodu Dobré vůle v Plzeňské ulici v Berouně,“ vysvětlila sociální pracovnice.

Spory mohou skončit zásahem strážníků

Nedá mi to a svěřím se jí, že jsem viděla od denního centra odjíždět městskou policii. Ujistila mě, že tam strážníci jezdí na kontroly. Tentokrát ale jeli o kus dále, kde se bezdomovci obvykle zdržují a přespávají.

„Občas zajedou i k nám, zda je všechno v pořádku. Někdy tu dochází ke konfliktům. Klienti si mezi sebou něco seberou, pak vzniknou hádky. Někdo je pod vlivem alkoholu nebo drog a může být agresivní i na personál, pak voláme policii,“ dodala Magdaléna Mruškovičová.