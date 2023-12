S Ferdinandem Kopeckým, který žije na ulici už pětadvacet let, jsem se potkala v Denním centru Charity Beroun. Vše podle něho začalo rozvodem manželství po jedenácti letech. Začal totiž tehdy užívat drogy.

„Ze žalu. To je hned. Může do toho spadnout každý,“ říká muž, který je stále na pervitinu, prý ale méně, protože se jeho tělo brání.

S rodinou bydlel v Praze, když ale dostal zákaz čtyři roky do hlavního města vkročit, přesunul se do Berouna, odkud pochází jeho bývalá žena. A ve městě už zůstal. „Mohl bych se vrátit, ale většina mých kamarádů je za mřížemi a tady už jsem si zvykl. Jen je to tady malé, žádná anonymita, před lidmi neutečete,“ vysvětluje otec dvou už dávno dospělých dětí, s nimiž se ale nevídá.

Dočasně bydlel v azylovém domě. „Umožňovali to jen na rok, pak jsem musel odejít a za půl roku jsem se zase mohl vrátit. Jenže to skončilo. Teď spím ve stanu u kamarádky vedle nádraží. Zima mi není, ale je to potupné,“ přiznává.

Každý den kromě neděle, kdy je zavřeno, chodí na obědy do denního centra Charity Beroun. Kdo si tam koupí oběd za 15 korun, může zůstat tři hodiny v teple. Ptám se, kde na obědy bere peníze, když nepracuje. „Půjčuji si od kamarádů,“ vysvětluje bez váhání.

Od kamarádů prý dostává i oblečení. „V Charitě chtějí za ponožky pět korun. Kdyby za nové, tak to beru, ale za použité? Nad tím zůstává rozum stát.“

Je přesvědčený, že takhle už dožije. Prý proto, že se odmítá před kýmkoli sklánět. „Mám svou hrdost. Všude se mnou jednají jako s póvlem, když řeknu, že nic nemám, ani kde bydlet,“ vykládá Ferdinand Kopecký.

Práci se podle svých slov chystá shánět. Už to dokonce zkusil. Měsíc pracoval u hlídací agentury, ale když po něm chtěli, aby se nechal ostříhat, skončil. Stejně jako u pásu ve výrobě chladniček, kde prý toho chtěli po něm moc. Vydržel to dva dny.

„Půjdu se zeptat na nádraží, mohl bych mýt v noci vagóny. Byl bych za to vděčný, protože je to i s ubytováním. Bojím se ale, že mě kvůli vzhledu nevezmou. Vůbec je nezajímá, že mám maturitu,“ vypráví, že kdysi vystudoval zdravotní školu, kvůli dlouhému trestnímu rejstříku s prvním záznamem z roku 1980 však ve zdravotnictví působit nemůže.