„Film Středočeský kraj podpořil v rámci podpory kultury částkou 500 tisíc korun,“ uvedla na platformě X. Zdůrazňuje, že záběry do příběhu o Mašínových a spol filmaři pořizovali například v Poděbradech, městysi Zlonice, Mělníku, Králově Dvoře – nebo také na Praze-východ v lesích u Voděradských Bučin. „Scény natáčené na území Středočeského kraje tvoří zhruba 40 procent celkové stopáže,“ upozornila.

Odboj s otazníky a kontroverzí

Veřejnoprávní Česká televize představení filmu na svém webu uvádí otázkou: „Hrdinové, nebo vrazi?“ A nabízí základní charakteristiku: „Jeden z nejvýznamnějších příběhů naší novodobé historie sleduje osudy odbojové skupiny v čele s bratry Mašíny.“ S dodatkem, že jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí jako osud této skupiny. Film, který se označuje jako nevhodný pro děti do 12 let, je nabízen v kinech od sklonku loňského října.

Akční drama podle scénáře Marka Epsteina (inspirovaného knihou Odkaz, již napsala Barbara Masin podle vzpomínek svého otce Josefa – v USA vystupujícího jako Joe Masin – a vlivem románu Zatím dobrý od Jana Nováka), jež bylo natočené v emotivním duchu pod režijním vedením Tomáše Mašína, pojednává o záškodnickém počínání pětice mladíků.

V čele s bratry Mašínovými Ctiradem neboli Radkem (kterého před kamerou ztělesnil Jan Nedbal) a Josefem (ztvárněným Oskarem Hesem). A přibližuje i následný útěk z komunisty ovládaného Československa na Západ.

Jako motiv se režisér Mašín, vzdálenější příbuzný titulních postav (spřízněný s nimi přes prapradědečka Františka), rozhodl zdůraznit odhodlání nasadit vlastní životy v boji za svobodu nejenom svou, ale celého národa. Představuje touhu vzepřít se nespravedlnosti, pronásledování i útlaku a a následovat příklad otce, který byl hrdinou protinacistického odboje za druhé světové války. Nenechává však stranou ani mladickou zbrklost spojenou s důsledky nedostatku zkušeností.

Režisér Mašín při uvedení snímku uvedl, že větší důraz než na politiku chtěl položit na příběh rodiny, na vyzdvihnutí mužské odvahy, ale i ocenění ženské statečnosti.

Mašínové v rámci odporu proti tehdejšímu režimu v čele s komunisty založili na přelomu 40. a 50. let minulého století odbojovou skupinu, která se nezastavila ani před násilnými činy. Včetně případů končících smrtí.

Zde se prý uplatnil odkaz táty spojený s přesvědčením, že proti diktatuře je třeba uplatnit ozbrojený odpor; tak jako to dělal on. Nakonec se rozhodli uprchnout přes východní část Německa, Německou demokratickou republiku, do Západního Berlína – s cílem pak vstoupit do armády USA. A v jejích řadách se snad vrátit domů jako osvoboditelé, pomáhající přinést skutečnou demokracii i svobodu…

Z pětice přátel, k nimž vedle sourozenců Mašínových patřili ještě Zbyněk Janata, Milan Paumer a Václav Švéda, se nakonec na vysněný Západ na přelomu října a listopadu 1953 prostříleli tři. Dostali se tam oba Mašínové a Paumer. Skutečně vstoupili do americké armády a později v USA podnikali.

Dnes z nich už žije pouze Josef, bydlící v americké Kalifornii. Janata a Švéda zadržení ve východním Německu i Ctibor Novák, což byl strýc Mašínových také zapojený do činnosti skupiny, byli v květnu 1955 popraveni v Praze na Pankráci. Vězněny byly i jejich matka i sestra, obě jménem Zdena; starší z nich ve vězení zemřela.

V boji otec i jeho synové

Osudy obou bratrů, ale i jejich otce Josefa Vladimíra Mašína staršího a celé rodiny, představuje rodový statek v Lošanech na Kolínsku, kde přednedávnem vznikl Památník tří odbojů provozovaný Regionálním muzeem v Kolíně. Vstup je zdarma, platí se pouze za speciální lektorské programy.

Nezasvěcené možné překvapí, že oba bratři, tedy Josef mladší a Ctirad, získali ocenění za odbojovou činnost hned po druhé světové válce.

V roce 1946 ocenil jejich chrabrost za německé okupace medailí prezident republiky Edvard Beneš. Vlastně v té době byli ještě kluky; při skončení druhé světové války bylo Ctiradovi 14 let a Josefovi 13 a dva měsíce. Přesto zvládali sabotážní akce v podobě mlácení sekyrami do dodávek vojenského materiálu převáženého vlakovými transporty na frontu, a dokonce pomáhali sovětským zajatcům.

Jejich činnost z počátku padesátých let pak už je poměrně známá (včetně zabití dvou policistů, tehdy příslušníků Sboru národní bezpečnosti) a pokladníka, ale i útoku – s těžkým zraněním – na dobrovolného hasiče zasahujícího u požáru podpáleného stohu.

Stejně jako se ví o přestřelkách prchající skupinky na území Německé demokratické republiky; s dalšími sedmi mrtvými. Často se tyto události přetřásají v souvislosti s debatami o tom, zda Mašínům má, anebo

V případě jejich otce je známé zejména jeho zapojení do protinacistického odboje za druhé světové války. Působil zprvu jako samostatný záškodník, posléze spolupracoval s organizací Obrana národa, a především se proslavil jako jeden členů legendární skupiny Tři králové (společně s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem). Zapojoval se do sabotážních akcí i předávání informací. To se mu také stalo osudným.

V květnu 1941 zasáhlo gestapo v pražských Nuslích právě ve chvíli, kdy skupina byla ve spojení s londýnským ústředím odboje. Začal střílet, což pomohlo spolupracovníkům útěku, avšak sám utrpěl zranění a byl zatčen. Byl pak surově vyslýchán a následně na sklonku června 1942, v období takzvané heydrichiády, popraven na střelnici v Kobylisích.

Statek v Lošanech, jehož podstatnou část pronajímal, však zůstal v držení rodiny díky tomu, že nemovitost předtím nechal z opatrnosti přepsat na své tři děti.

Proslavil se ale už za první světové války jako legionář poté, co v roce 1915 na východní frontě přeběhl do ruského zajetí. Tehdy se účastnil i legendárních bitev u Zborova, Bachmače či později na transsibiřské magistrále a byl opakovaně vyznamenán. Pak si zvolil kariéru důstojníka v prvorepublikové armádě, kterou završil jako zástupce velitele dělostřeleckého pluku v pražské Ruzyni.

Úspěch v rámci jedné z 15 nominací

Film Bratři, který má na webu Česko-Slovenské filmové databáze velmi rozdílné recenze a hodnocení pohybující se od jedné do pěti hvězdiček, měl původně v rámci Českých lvů 15 nominací. Proměnit se z nich ale podařilo jedinou, přičemž se čekalo víc.

V té souvislosti dodatečně překvapilo, že ho čeští akademici (kteří o udělení Českých lvů rozhodují) také vyslali jako zástupce domácí kinematografie do zámoří – coby kandidáta na americké ocenění Oscar. Tam se však při přípravě nominací Bratři nedostali do užšího výběru.