„Ohlasy jsou, že se klientky na cvičení těší,“ uvedla Alžběta Blaťáková, provozovatelka B Fitness v Berouně, které se specializuje na cvičení pro ženy. „Problém je ovšem v tom, že se blíží Vánoce. Pro mě fitko vždy fungovalo do doby maximálně 14 dní před Vánoci. Poté už ženy na cvičení nemají moc čas,“ vysvětlila. Po Vánocích potom provozovatelům fitek podle jejích slov nezbývá, než doufat, že se epidemiologická situace nezhorší.

„Někteří ale říkají, že když se to přes Vánoce rozvolní, tak v lednu či později může přijít další vlna,“ řekla k dalšímu vývoji situace.

Někteří odborníci upozorňují právě na riziko zhoršení situace v lednu a únoru – zda taková situace skutečně nastane, těžko v tuto chvíli soudit. „Pokud by další vlna přišla, tak uvažuji, zda má podnikání smysl, v jaké formě pokračovat a co jsem schopná zvládnout. Je to zoufalé v tom, že nikdo neví, jak to bude pokračovat,“ dodala Alžběta Blaťáková.

Kamil Merhout provozuje klubové fitko Atlas Gym Fitness, které funguje už od roku 1996. „Samozřejmě se může stát, že někteří lidé se budou bát chodit do posilovny, až znovu otevřeme. Ale to jsou jen moje domněnky,“ podotkl. Z jeho nejbližšího okolí se naopak všichni těší, až budou moci chodit cvičit. „Jsou to lidé, kteří chodí cvičit celý život, potřebují zpátky do fitka. Potom tu jsou ti, kteří chodí nepravidelně. Věřím tomu, že někteří tomu dají odstup pár měsíců a teprve potom se třeba ukážou,“ podotkl.

Klientům nabízí měsíční permanentky. „Kdo ji měl koupenou ve chvíli, kdy jsme museli zavřít, tak spočítáme dny, co nechodili a prodloužíme ji,“ říká Kamil Merhout, jak se bude řešit tato stránka věci. Další vlny, pokud by měla dorazit ve chvíli, kdy je kvůli novoročním předsevzetím tradičně větší zájem o fitnessy, se ale příliš neobává. „Tím, že jsme klubové fitko, tak příliš nových členů nepřijímáme. U nás proto takový nával na začátku roku není,“ dodal.