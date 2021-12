Budova prestižní berounské obchodní akademie chátrá. Kraj slibuje nápravu

Berounská obchodní akademie a pedagogická škola je nejstarším středoškolským zařízením ve městě. Instituce, kde navíc sídlí i jazyková škola s právem státní zkoušky, oslavila tento rok 102 let od založení. Jenže s její bohatou historií a významném postavení v regionu moc nerezonuje současný stav budovy, do které se už 40 let nijak významně neinvestovalo. Středočeský kraj, jako zřizovatel školy, už tentokrát slibuje nápravu.

Stav budovy je tristní | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Hlavní budova i její přidružené části jsou ve špatném technické stavu. „ Je například potřeba udělat novou elektriku. Staré jsou i rozvody vody, které také potřebují vyměnit,“ řekl ředitel školy Jaroslav Šturc s tím, že jednání se Středočeským krajem se sice vedou, ale vše trvá dlouho. V havarijním stavu jsou také okna. „Ta jsou velmi špatná. V některých případech už nejdou ani zavřít, takže je musím přišroubovat. Například dobré dvě třetiny oken na budově internátu jsou takto zadělané, které tak nejdou vůbec otevřít,“ vyjádřil se školník Petr Šaman. Škola v Nižboru ukrývá unikátní historické sklepení. Obec chce prostory využít Peníze chybí i na údržbu bazénu. „Děláme to, jak jen to jde, aby to vůbec prošlo hygienou. Stejně se ale celkové rekonstrukci nevyhneme,“ dodal školník. Ovšem zařízení potřebuje na generální opravu investice v řádu desítek milionů korun. „Při současných cenách mluvíme až o 60 milionech,“ upřesnil ředitel s tím, že na to, jak bohatou historii škola má, by si určitě zasloužila větší pozornost. Jak uvedl vedoucí Odboru školství Středočeského kraje Jan Chuchler, už se připravují konkrétní kroky. „Školu jsem s radním pro oblast vzdělávání a sportu, Milanem Váchou, navštívil na konci července. Součástí návštěvy bylo i jednání s panem ředitelem a prohlídka školy, včetně dalších budov, které má škola svěřené k hospodaření. Hovořili jsme především o řešení této situace,“ uvedl Chuchler. Obce na Křivoklátsku se kraj snaží nadchnout pro národní park Výměna oken byla už naplánovaná, jenže z projektu sešlo kvůli nedostatku peněz. Podle vedoucího odboru v současné době probíhá vyhodnocení energetických úspor budovy v rámci projektu EPC II. „Ten nabízí komplexní pohled na budovy. To znamená, že výsledkem bude nejen například návrh na výměnu oken, ale hospodaření s vodou,“ vysvětlil Chuchler a slíbil, že na základě výsledků bude provedena rekonstrukce školy i bazénu. Škola v tomto stavu bude muset vydržet ještě přes rok, než se začne něco dít. „V příštím roce bude hotové EPC, přičemž se počítá se žádostí o dotaci z Národního plánu obnovy. Realizace se poté předpokládá v roce 2023,“ uvedl tiskový mluvčí Středočeského kraje David Šíma.