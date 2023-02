O prázdninách bude na řadě Beroun, kde druhá etapa stavby zahrnuje vybudování okružní křižovatky s Košťálkovou ulicí a opravu části Plzeňské až ke světelné křižovatce u Lidlu.

Od září má následovat závěrečná etapa s propojením obou už hotových částí, tedy v úseku mezi okružní křižovatkou u Albertu a světelnou křižovatkou u Lidlu. Hotovo má být do konce letošního listopadu.

V úvodní etapě bude opravovaná část Plzeňské bude uzavřena. Výjimku budou mít, ale jen v pracovních dnech a pouze v jednom směru, z Králova Dvora do Berouna, vozy integrovaného záchranného systému, rezidenti, linkové autobusy a vozy nad 3,5 tuny.

Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny a o víkendech i pro většinu vozů ze skupiny s výjimkou povede ulicemi Jungmannova, Zahořanská, Okrajová, Na Máchovně a Košťálkova. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude platit objížďka po dálnici D5.

