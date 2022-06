Vedra si vybrala svoji daň. V permanenci byli hasiči i záchranáři

„Centrum jsme otevřeli na podzim roku 2008 a rychle si vybudovalo pověst jednoho z nejlepších pracovišť tohoto typu v České republice, a to díky týmu zkušených lékařů, moderním operačním sálům i perfektnímu zázemí pro pacienty a zdravotníky. V minulém roce jsme oslavili 40 tisíc odoperovaných pacientů,“ uvedl Sotirios Zavalianis, předseda představenstva AKESO holding, do kterého Rehabilitační nemocnice Beroun patří.

Kvůli velkému zájmu z řad pacientů byla kapacita centra rychle naplněna, začalo se tedy uvažovat o jeho rozšíření. V průměru se tam uskuteční 3,7 tisíc operací za rok, oddělení přitom pečuje o pacienty před zákrokem i po něm.

Nové sály zrychlí pořadníky

„Toto číslo nyní ještě poroste. Do této doby jsme operovali 20 až 30 pacientů denně, kteří čekali na výkon v průměru tři až pět týdnů. Díky novým sálům už nyní operujeme o čtvrtinu více pacientů,“ připomněl vedoucí lékař artroskopického centra Zdeněk Kopečný. To znamená, že by se čekací doba mohla snížit až o jeden týden.

Lůžková kapacita se nyní rozšířila o 33 lůžek umístěných v 16 pokojích a jednom apartmá. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny moderními polohovacími postelemi, televizorem a bezplatným připojením na internet. Z oddělení jednodenní péče jsou pacienti do 24 hodin propouštěni do domácího ošetření, případně přeloženi k rehabilitaci.

Artroskopie je miniinvazivní operace, která představuje především šetrnější zásah do tkáně operovaného místa. Charakter zákroku poté umožňuje mnohem kratší hojení, žádnou nebo minimální dobu hospitalizace, a tím samozřejmě i kratší dobu rehabilitace.