Realizace projektu byla přitom ještě před šesti týdny nejistá, protože byl Beroun v rozpočtovém provizoriu a čekalo se na odhady příjmů pro tento rok. Na jejich základě se posléze plánovaly investice a celý rozpočet.

„Po zhodnocení všech příjmů jsem rád, že v rozpočtu zůstaly investiční akce na opravy ulic, jakou je například prostranství před Hvězdou,“ řekl předseda finančního výboru Viktor Burkert při veřejném zasedání zastupitelstva 24. února a doporučil zastupitelstvu rozpočet schválit. K tomu došlo a může se tak počítat s revitalizací tohoto místa.

Prostranství u Hvězdy je často mezi Berouňáky přezdíváno jako druhé centrum. A hlavně z tohoto důvodu si zaslouží tolik potřebnou investici, protože je nynější stav velmi neutěšený, jak můžou prozradit i aktuální snímky.

„V současnosti máme již udělaný položkový rozpočet a projektovou dokumentaci k realizaci projektu. Momentálně se chystáme připravit výběrové řízení na dodavatele. Zatím stále ale čekáme na stavební povolení,“ přiblížil místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO 2011), v jaké fázi se projekt zrovna nachází.

Odhad je 25 milionů korun

Hrubý odhad nákladů je kolem 25 milionů korun. A protože je částka vyšší než 6 milionů korun, výběrové řízení na dodavatele se bude konat v rámci tak zvané podlimitní veřejné zakázky. Ta se vztahuje na projekty v rozsahu nákladů právě od 6 milionů do zhruba 149 milionů korun. „Z tohoto důvodu to výběrové řízení bude trvat i trochu déle. Ale rádi bychom, aby práce začaly na už začátku září,“ řekl Mišina.

Ale ještě předtím, než se vypíše tendr na dodavatele, musí zastupitelstvo Berouna tyto náklady odsouhlasit. „Přesnou částku budeme vědět, až když nám ji nějaký dodavatel nabídne. Vzhledem k tomu, že to všichni v zastupitelstvu chtějí, tak si troufnu říct, že pokud to nebude nějak předražené, tak si to schválíme,“ ujistil místostarosta.

Podle informací od obyvatelů, kteří žijí v bezprostředním okolí místa, se město s jeho neutěšeným stavem snaží něco dělat minimálně již 10 let.

„Nebojím se říct, že to je ještě déle. V minulosti se na to dělalo několik studií. Pak jsem se v minulém období s tehdejším starostou Ivanem Kůsem nechali unést vidinou dotace a zadali jsme tu poslední komplexní studii, kterou jsem se ale hrozně zdrželi. Měli jsme spíše rovnou zajistit dokumentaci pro stavební povolení. To byla ta zásadní chyba. Takže se nato hned nechala udělat projektová dokumentace už pro územní rozhodnutí, poté následuje stavební povolení. Snažíme se, aby se to konečně zrealizovalo, protože vnímáme, že to je prostě špatně, že to tak dlouho trvá,“ vysvětlil Mišina.

Betonová plastika zůstane

Tento rok se prostranství konečně změní k nepoznání v jakousi multifunkční plochu, která má primárně sloužit pro odpočinek. Pokud příprava projektu půjde podle plánu, do konce roku by se měla stihnout většina stavebních prací. Na jaře by měla přijít na řadu zeleň, jako jsou stromy, květiny a keře. „Vzniknou tam jak odpočinková místa, tak i plochy, kde se budou moct například postavit stánky pro menší trhy,“ nastínil Mišina.

Nebude chybět ani dost laviček k odpočinku se zelení, která v horkých dnech, až odroste, zajistí stín. Vizualizace prozradily, že má betonová plastika růže nebo hvězdy na místě zůstat a šetrně se použije do nového prostředí. Podle slov místostarosty se má i místní Penny Market pustit do rekonstrukce budovy, což taktéž přispěje ke zvelebení místa.