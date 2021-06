Berounská mateřská škola Sluníčko má dvě pracoviště, jedno v ulici Vladislava Vančury a druhé na Zavadilce. I tam se uskutečnil tradiční ceremoniál loučení dětí se školkou a vítání školy. Počasí přálo, tak se obě akce odehrály venku na dvorku školek.

„Dneska jsme tu měli rozloučení s předškoláky, kteří si společně s učitelkami připravili pro rodiče besídku s bohatým programem, aby ukázali, co se naučili a co umí. Ke konci byli pasováni na pravé školáky,“ uvedla ředitelka Ivana Čampulová, která se ujala role královny, jež děti na školáky s mečem v ruce povýšila. „Určitě bych chtěla poděkovat paní učitelkám za to, jak výborně besídky zorganizovaly a samozřejmě také rodičům a dětem za výbornou spolupráci,“ dodala ředitelka.

„Ráda se přidám k paní ředitelce a také všem moc děkuji za uplynulý rok. Je to tu moc hezké a jak děti, tak i rodiče byli bezvadní. Jsem velmi spokojená,“ doplnila zástupkyně ředitelky Hana Davidová, která má na starosti pobočku školky na Zavadilce.