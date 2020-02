Cestující, pozor na výluky

Pokud cestujete do zaměstnání či jen na výlety vlakem, pak zbystřete. Správa železnic, co by vlastník železniční sítě, plánuje výluky v úseku Beroun - Zdice. Výluka bude trvat od 2. do 5. března vždy od 8.20 do 19.15 hodin a také 6. března od 8.20 do 15.15 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Během výluky bude doprava v úseku Beroun – Zdice organizována výhradně podle výlukového jízdního řádu, který najdete na oficiálních stránkách webu Českých drah. „Všechny vlaky tratě 200 budou v úseku Beroun – Zdice nahrazeny autobusy. Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi o pět až deset minut," uvedl Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah. Ve dnech 5., 6., 9. a 27. března vždy od 0.20 do 5.10 hodin omezí výluka v úseku Beroun – Zdice také vlaky na trati 170, a to konkrétně vlaky Os 19901, Os 7703, R 750, Os 7800 a Os 7880. Všechny zmíněné spoje budou v úseku Beroun – Zdice nahrazeny autobusy. „U vlaku R 779 je ve stanici Beroun mimořádný přestup do jiné soupravy. Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi o pět až deset minut," dodal Petr Pošta. Na masivní výstavbu ve Vysokém Újezdu naváže sázení stromů Přečíst článek › Další výluka: Trať 171 Praha – Beroun O víkendu 29. února a 1. března vždy od 8.20 do 18.45 bude v souvislosti s modernizací železniční stanice Praha-Radotín výluka Správy železnic v úseku Praha hl.n. – Praha-Radotín. Osobní vlaky s odjezdy z do Berouna do Prahy hl.n. v půlhodinových intervalech od 7.49 do 17.49 hodin pojedou v úseku Praha-Radotín – Praha hl.n. odklonem mimo stanici Praha-Smíchov a mimořádně zastaví ve stanicích a zastávkách Praha-Krč, Praha-Kačerov a Praha-Vršovice. Na příjezdu do stanice Praha hl.n. se u nich očekává navýšení zpoždění asi o 10 minut. Vlaky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Berounští nechtějí opakované rozkopání ulic Přečíst článek › Virus zavřel v karanténě sto Středočechů. Co dál? Přečíst článek ›

