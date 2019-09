Charita Beroun už našla advokátku pro novou poradnu

Celému regionu kolem Hořovic by měla sloužit nová právní poradna od 15. října. Potvrdil to ředitel Charity Beroun Petr Horák. Právě charita společně s městským úřadem bude právní poradnu provozovat. „Už se odehrála koordinační schůzka na hořovické radnici. Počítáme s tím, že provoz poradny takto zahájíme, aby mohla poradna lidem pomáhat co nejdříve,“ potvrdil Petr Horák.

Ředitel Charity v Berouně Petr Horák. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Pro poradnu už je také dojednaná advokátka z regionu, která bude potřebným radit. Předpokládá se, že by se lidé nejčastěji ptali ohledně věcí, které souvisejí s dluhovou problematikou. Ředitel Charity Beroun již v minulosti uvedl, že s pomocí služeb poradny chtějí zabránit tomu, aby lidé přišli například o střechu nad hlavou. Projekt přitom podle jeho slov reaguje na reálnou potřebu, kdy služba v současné době chybí. „Hořovická radnice v minulosti tyto právní služby poskytovala," připomněl. Třebaže se ještě nebylo možné objednat na schůzku s advokátkou, zájem velmi pravděpodobně o tuto službu bude.

Autor: Jakub Šťástka