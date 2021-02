Ve velké míře tyto peníze tak míří na provoz aut, které pracovnice používají na cestování. „V minulosti také byly i případy, kdy jsme z těchto peněz koupili speciální židli či křeslo pro postižené, kdy si to ti lidé nemohli dovolit,“ zmínil Horák příklad dřívějšího využití peněz.

Letošní sbírka se lišila od těch ostatní hlavně tím, že nešlo kvůli pandemii poslat koledníky do ulic. Ta tak proběhla ve větší míře online. „A v té další míře nám hodně pomohli dlouholetí partneři, u kterých jsme mohli umístit kasičky, do kterých jejich zaměstnanci srdečně přispěli. Chtěl bych tímto poděkovat firmám VAK Beroun, Apokork, Valeo a okresnímu soudu, kteří nám to umožnili,“ dodal Horák.

Terénní pečovatelská služba je financována z dotací jen z části, kdy si musí Charita Beroun asi z jedné čtvrtiny sehnat peněžní prostředky k její úplnému zajištění. A právě Tříkrálová sbírka je jednou z několika cest. Další jsou například příspěvky obcí, výnosy z charitativních obchůdků či peněžní dary.