Charita se letos chce zaměřit na sociální poradenství

Nový rok k tomu jako navádí: čistý list nového letopočtu umožňuje nastavit si nové priority pro další rok. V případě Charity Beroun půjde o otázku poskytování sociálního poradenství. To je totiž oblast, které by se příští rok chtěla organizace věnovat. Řekl to její ředitel Petr Horák.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík