V Chlustině žije 247 obyvatel a v rámci vládních opatření se život v obci nějak výrazně nezměnil. V obci není škola ani školka a místní děti navštěvují školní zařízení v Žebráku. Obyvatelé obce dojíždějí za prací do Prahy a do firem sídlících v okolních průmyslových zónách. „V obci nemáme jediného nezaměstnaného. Vše tu funguje normálně, máme otevřenou hospodu, do které lidé chodí jako kdykoliv jindy. Hosté jsou v ní ale kontrolováni. Máme také obchod, který je rovněž v běžném provozu. Asi tu bydlí zodpovědní lidé,“ říká s úsměvem starostka obce Radoslava Procházková.