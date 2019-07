Ve středu 10. července třeba na Benešovsku. V půl desáté sjel kamion do příkopu u obce Chocerady – načež zůstala uzavřena silnice II/109 ve směru na Komorní Hrádek a dále k nájezdu na dálnici D1 a k Čerčanům. Vyprošťování se protáhlo až do poledne.

Právě citelné dopravní komplikace spojené se zdržením v kolonách bývají v případě nehod kamionů tím, co motoristé vnímají jako jeden z vážných problémů – a i z tohoto pohledu lidé často na jízdu kamioňáků pohlížejí. Dokonce není ojedinělé slýchat výčet poznávacích značek některých zemí, jež prý už předem mohou naznačovat možné problémy. Proti kritikům však naopak vystupují jiní, kteří se šoférů těžkých nákladních souprav zastávají – přičemž zdůrazňují, že rozhodně nelze všechny házet do jednoho pytle.

Problém existuje, potvrzuje Martin Felix ze sdružení dopravců ČESMAD Bohemia. „Bohužel ještě o něco rychleji, než přibývá na našich silnicích zahraničních kamionů, roste jejich nehodovost,“ konstatoval ve středu. A současně se pochlubil projektem připraveným za podpory České kanceláře pojistitelů, který by situaci mohl pomoci zlepšit. Jde prý o vůbec první kampaň zacílenou na chování zahraničních řidičů nákladních vozidel na českých silnicích.

„Aby nám tu tolik nebourali…“ podotkl ve středu Felix. S tím, že s informacemi se ČESMAD Bohemia obrací na zahraniční řidiče nejen jejich přímým oslovením, ale i prostřednictvím zaměstnavatelů a dopravních asociací. „Zvláštní pozornost je věnována nejpočetnějším skupinám řidičů tranzitujících přes Českou republiku, tedy řidičům z Polska, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Německa,“ upozornil Felix.

S tím, že kampaň je má upozornit na základní problémy provozu na silnicích včetně omezení v právě rekonstruovaných dálničních úsecích, odlišnosti v dopravních předpisech – a vůbec přispět ke zvýšení jejich informovanosti; včetně důrazu na problémy, které oni sami působí, přičemž ohrožují i ostatní účastníky silničního provozu.

Již v červnu tak tisíce šoférů dostaly přímo do ruky (nebo alespoň za stěrač) leták nazvaný Highways Under Construction a samolepku se symbolem jezevčíka a nápisem „long vehicle“. „Distribuce probíhala na všech našich dálnicích – a protože nám s ní pomáhala i krásná děvčata, setkala se s překvapivě vlídným přijetím oslovených zahraničních řidičů,“ upozornil Felix. Připomněl, že tyto tiskoviny propagují i nový portál www.transit.tir.cz.

Ten má posloužit truckerům ze zahraničí jako zdroj informací o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích. Aby tuto funkci plnil lépe, zasloužil by si ještě úpravy a doplnění. Lze například debatovat, zda vhledem k hlavnímu účelu je jako výchozí jazyk ideální zrovna čeština – a volba umožňující přepnutí do dalších jazyků by zcela jistě měla být víc na očích; když už jsou k mání informace i v angličtině, maďarštině, němčině, polštině, rumunštině a ruštině, musí to být vidět na první pohled.

Přepnout do jiné řeči se navíc Deníku podařilo pouze při zobrazení na počítači; na mobilu nikoli. Přímo jako omyl odrazující od opakované návštěvy pak lze vnímat třeba to, co následuje po „rozkliknutí“ souhrnné mapy uzavírek. Uživatel se nedočká podrobnějších informací pro vybranou oblast, jež by očekával, nebo alespoň zvětšení mapy, ale ztroskotá na výzvě k zadání uživatelského jména a hesla…

Počin je to jistě chvályhodný, avšak na užitečnosti pro uživatele by ještě chtělo popracovat. I Felix navíc připouští, že jedna kampaň poměry na našich silnicích nezmění. „Může se však stát důležitým střípkem ve skládačce opatření usilujících o zlepšení bezpečnostní situace a snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel,“ očekává.