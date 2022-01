Ke stejnému závěru dospěla také Charita Beroun, která charitativní ples pořádá každoročně při zahájení plesové sezony před začátkem adventu. „V dramaticky rostoucí covidové nákaze jsme bohužel museli ples už podruhé zrušit. Tentokrát by se sice mohl za dodržení přísných hygienických pravidel uskutečnit, při velmi nízké účasti, která je nyní patrná na všech společenských a kulturních akcích, by však náklady převýšily příjem z prodaných vstupenek. To by zcela znehodnotilo smysl celé akce,“ uvedl ředitel charity Petr Horák.

Naopak až na sklonku plesové sezony, která obvykle končí s příchodem Popeleční středy, se tradičně odehrává populární Městský bál v Berouně. Letos je dokonce plánován až na 11. března. „Momentálně máme povoleno pouze sto osob na vnitřní společenskou akci, takže v tuto chvíli nemá vůbec smysl ples organizovat. Na druhou stranu nevíme, co bude v březnu. Takže stále doufáme,“ potvrdila Kateřina Masopustová, ředitelka Městského kulturního centra (MKC), které bál organizuje.

Jasno by mělo být za pár týdnů. „Dali jsme si termín k definitivnímu rozhodnutí ke konci ledna,“ dodala ředitelka.

Výhodou MKC je domácí prostředí kulturního domu Plzeňka. „Jde o náš prostor, takže nejsme k ničemu tlačení. Jsme tak v jiné situaci než jiní pořadatelé, kteří si od nás místo pronajímají. V tomto ohledu se jim snažíme co nejvíce vyhovět,“ poznamenala.

I tak by ale MKC potřebovalo, aby bylo na ples s nákladným programem vyprodáno. A na to by nyní povolených sto tanečníků nestačilo. „Máme v plánu, že v Plzeňce zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Máme je zamluvené už od loňska, kdy ples nebyl, doufáme, že se to letos povede,“ dodala Kateřina Masopustová.