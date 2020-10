Břímě neleží ale pouze na nich: voliči musejí opatření dodržovat také, třeba v podobě nošení roušek či jiných ochran dýchacích cest. A jak se shodují oslovené volební komise na Berounsku, zatím nenarazily na lidi, kteří by nošení roušek odmítaly. Naopak.

Jak uvedl předseda jedné volebních komisí v Berouně Achiles Vlachopulos, situace nebyla první volební den nikterak dramatická. „Volby jsme zahájili ve dvě hodiny, dodržujeme stanovené hygienické předpisy,“ popisuje a ukazuje na podlahu, kde jsou vyznačené dva metry. To aby se voliči k sobě navzájem nepřibližovali, pokud by něco takového hrozilo.

Členem komisí je Achiles Vlachopulos už pětadvacet let a pochopitelně volby v podobném režimu nepamatuje. „Zatím to je bez problémů. Kdyby to takhle dobré bylo až do konce, tak bych byl rád,“ sdělil předseda komise.

Člověk má až pocit, že je snad na chirurgickém sále. Místnost je totiž cítit po desinfekci.

Komise dbá pečlivě na to, aby pravidelně desinfikovala veškeré povrchy, tužky a dokonce i urnu. „Takhle nás zaškolili, takže děláme vše, co máme,“ doplnil předseda. Situace není jednoduchá, ale sami voliči jsou podle komisařů uvědomělí: pomáhají dodržovat vše potřebné. S rebelanty se nesetkali.

Online reportáž

O kus dál, ve volební komisi okrsku číslo šest, sedí mimo jiné i Petra Lišková z berounského úřadu. „Až mě překvapilo, jak se před druhou hodinou shromažďovali lidé a chtěli volit, účast je srovnatelná s předchozími volbami, které jsem absolvovala,“ naznačila, že se lidé nebojí ani v současné koronavirové situaci chodit volit. A i její zkušenost je taková, že lidé roušku nezapomínají. Pro případ, že by se ale objevil někdo, kdo na roušku zapomene, dokáže komise rychle reagovat. „Máme k dispozici jednorázkové roušky, ale ještě se nestalo, že by někdo zapomněl,“ potvrdila Petra Lišková.

I v této volební místnosti jsou vyznačené dvoumetrové rozestupy, členové komise desinfikují každý kousek místnosti – včetně prostoru za plentou.

V pátek zde přivítali poměrně dost voličů. O účasti v sobotu však mají pochyby. Na šestce totiž druhý volební den bývá slabší účast – lidé prý často jezdí na chaty a v sobotu má být hezky.

Pro samotné členy volební komise jsou volby v jistém ohledu společenskou akcí. Nezřídka se totiž stávalo, že si členové komise navzájem navařili či napekli a během dvou dnů tak stihli ocenit svá kuchařská či cukrářská umění. V momentu, kdy ale není možné ve volební místnosti sundat roušku, takové ochutnávání odpadá. „Členové komise si mohou něco dát před budovou, konzumování uvnitř není možné. Naštěstí je hezké počasí,“ doplnila Lišková.

Ale i bez dělení se o domácí dobroty je u komise na šestce veselo. „Když chodí dobrá parta, tak se člověk pobaví i bez bábovky,“ dodala komisařka s nadsázkou.