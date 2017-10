Beroun, Hořovice /FOTOGALERIE/ – Sečteno a podtrženo. Voliči dali největší důvěru ANO. To zvítězilo s přehledem i v berounském regionu.

V berounském regionu přišlo k volbám letos abnormálně voličů, a to hlavně z řad mladých lidí. Volební komise byly nadšené.Foto: Deník / Šimková Romana

„Výsledek letošních voleb mě potěšil. Uvidíme, co se z toho všeho vyvine,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO) k úspěchu jeho strany.



ANO na Berounsku a Hořovicku získalo celkem 12 652 hlasů, což je 28,36%. Na druhém místě je ODS s 6675 hlasy, což je 14,96%. Třetí příčku obsadili Piráti s 5535 hlasy a s 12,41% všech platných hlasů.



Čtvrtá byla SPD T. Okamury, která získala 4002 hlasů. Ve volbách v berounském regionu tak nedosáhla na dvouciferný výsledek. Voliči jí přidělili 8,97% hlasů.



V těsném závěsu za SPD jsou komunisté. Voliči jim dali 3845 hlasů, což je 8,62%. Komunisté tak v parlamentních volbách porazili v regionu ČSSD, která dostala jen 3105 hlasů. 6,96% je pravděpodobně její nejhorší výsledek. V roce 2010 dostali sociální demokraté přes 21% hlasů a při volbách v roce 2013 v berounském regionu skončili v těsném závěsu ANa. Voliči jim tehdy dali 8402 hlasů, což je 19,80%. ANO před čtyřmi roky skončilo s výsledkem 8469 hlasů. „Mrzí mě to, ale nepřekvapuje. Je to hlas lidu,“ poznamenal starosta Berouna Ivan Kůs k výsledku ČSSD.



Velký debakl zažila na Berounsku a Hořovicku také TOP 09. V roce 2013 jí voliči dali 5860 hlasů. Nyní jen 2568 hlasů (5,75 procent), což není ani polovina hlasů z minulých parlamentních voleb. Podle hlasů voličů v berounském regionu by do parlamentních křesel usedli kandidáti ANO, ODS, Pirátů, SPD, KSČM, ČSSD a TOP 09,

ČSSD se těžce propadla v Berouně i v Hořovicích

V Berouně volilo ANO 2433 voličů a ČSSD 576. Sociální demokraty v tomto městě porazili i komunisté. Získali 651 hlasů. Druhá za ANO skončila ODS s 1363 hlasy. ODS si proti roku 2013 výrazně polepšila. Tehdy získala 765 hlasů.

Třetí jsou Piráti s 1290 hlasy a za nimi SPD T. Okamury, která získala 800 hlasů. TOP 09 skončila za KSČM. Voliči jí dali 641 hlasů. ČSSD přitom v roce 2013 v Berouně získala 1635 hlasů a s 18,76% všech hlasů skončila těsně za vítěznou stranou ANO, které získalo 1714 hlasů.



Propad přes tisíc hlasů, je pro sociální demokraty velkým výpraskem. Hodně si ale letos pohoršili i komunisté. Oproti minulým parlamentním volbám přišli v Berouně o 508 hlasů. TOP 09 si proti volbám v roce 2013 pohoršila dokonce o 799 hlasů.



Podobně skončily parlamentní volby i v Hořovicích. Vyhrálo ANO. Získalo 864 hlasů. Polepšilo si téměř o 300 hlasů. V roce 2013 dostalo v tomto městě 598 hlasů. Druhá skončila ODS s 588 hlasy a třetí KSČM, které dali voliči v Hořovicích 305 hlasů. I zde porazili ČSSD s jejími 254 hlasy Piráti. V roce 2013 zde získala ČSSD 706 hlasů.

Koněprusy mají dva vítěze voleb



V Malé Vísce, která je nejmenší obcí berounského regionu, přišlo k volbám 59 voličů z celkových 81. Většina z nich dala hlas uskupení ANO. Druhá byla SPD a třetí ODS. TOP 09 zůstala v této obci bez hlasu. V roce 2013 vyhráli s 88 hlasy volby v obci Suchomasty komunisté. Letos se v této obci těžce propadli. Získali jen 45 hlasů a zvítězilo ANO s 59. KSČM ztratila prvenství také v obci Hudlice, kde vyhrálo ANO se 177 hlasy. Těžkou porážku v této obci utrpěla ČSSD. Volilo ji jen 52 voličů. V roce 2013 jich bylo 131. V Koněprusích vyhrálo ANO i ODS. Měly po 27 hlasech.

Volili i ti, co dříve zůstávali doma



V porovnání s volbami do poslanecké sněmovny v roce 2013, kdy se v berounském regionu k volbám dostavilo 62,05 % voličů, měly ty letošní mimořádně velkou účast. Volit šlo 63,62 procent voličů z celkového počtu 70 567. Do volebních uren v 127 okrscích lidé odevzdali celkem 44 865 hlasů. Z toho jich bylo platných 44 601. Při volbách v roce 2013 přišlo k volebním urnám 42 423 voličů z celkových 68 975. Podle vyjádření předsedů volebních komisí se do volebních místností při letošních volbách vydalo nezvykle hodně mladých lidí a také velký počet těch, kteří k volbám nikdy nechodili.