Neutěšené místo hyzdí nejen okolí areálu základní a mateřské školy. Jedna strana staveniště nedodělaných základů, z kterých vyčuhují železné armatury, dokonce zasahuje přímo do zahrady mateřinky. Navíc je zde nebezpečně dočasně veden přívod plynu v korytu potoka. Ale samotné práce už léta stojí.

„Straší to tu už tři roky. Navíc je tu i ta nešťastně řešená dočasná přeložka plynu, která vede v korytu potoka. Kdyby přišla velká voda, hrozilo by přeražení. Můžeme zřejmě hovořit o štěstí, že se za ty tři roky nic nestalo,“ sdělil starosta Jaroslav Klekner.

Špatně situaci nese i ředitelka mateřské školy Jana Popelková. „Naposledy se tu něco dělo asi před třemi roky a od té doby máme na zahradě nepořádek,“ řekla.

Právě chod školky staveniště omezuje. S příchodem hezkého počasí a vzhledem k pandemické situaci zde jsou rádi za každý přístupný čtvereční metr zahrady, kdy budou moci skupinky dětí více oddělit. „Zadní část zahrady bychom rádi využili, ale momentálně kvůli staveništi nemůžeme,“ doplnila.

Protože je silniční most v havarijním stavu, Středočeský kraj začal už v roce 2015 plánovat jeho opravu. „Ale s rekonstrukcí mostu se muselo vyprojektovat i nové přemostění pro páteřní sítě plynu a elektriky. Aby se tyto sítě mohly přeložit, je v místě potřeba postavit lávku pro tento účel. Jde o jakýsi ocelový mostek výhradně pro tyto sítě,“ vysvětlil Petr Dobrý z Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ochranu životního prostředí.

Projekt na lávku a opravu mostu byl hotový o dva roky později a v květnu 2018 se zahájily práce. Ty ale záhy skončily, protože firma, která měla zhotovit základy pro lávku, se dostala do insolvence. „A tím to vlastně skončilo celé. Lávka je hotová, ale čeká někde ve skladu firmy, co ji vyrobila,“ doplnil Dobrý.

Mezitím se Středočeskému kraji změnilo po volbách vedení. „Jakmile na kraj nastoupilo, znovu jsme to urgovali. Naše dotazy jsme směřovali na Martina Kupku, prvního náměstka hejtmanky pro oblast silniční infrastruktury,“ podotkl Dobrý.

Kupka celou situaci potvrdil, zároveň ale naznačil, že se věci pohnuly. „Přestože Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje firmě vyměřila penále, skončilo to nakonec vypovězením smlouvy,“ upozornil s tím, že posléze musel být vypracován nový projekt, který bral v potaz rozpracovanost zakázky. Pak začal nový tendr.

„Nová soutěž byla vypsána na konci minulého roku. Letos v únoru byly podány nabídky a řemeslníci nově vybraného zhotovitele by se do Komárova měli vrátit na začátku května a v červenci by mohlo být hotovo,“ dodal Kupka.