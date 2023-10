/FOTO, VIDEO/ Volání o pomoc se ozývalo z vlaku na nádraží v Berouně, který se střetl s kamionem. Kolem pobíhala zmatená dívka a hledala svou kamarádku. Tak začalo ve večerních hodinách cvičení nazvané Vlak 2023, do kterého se zapojily všechny složky záchranného systému.

„Při nehodách vlaků dochází ke zranění velkého počtu lidí, proto je důležité zásahy u takových neštěstí cvičit. Při cvičení spolupracují všechny složky záchranného systému, hasiči, policie, záchranná služba, a mohou se účastnit i další složky,“ vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje Veronika Švorcová Mocová a připomněla, že přípravy na událost se řeší dlouhou dobu předem.

Na místo dorazilo i přes sto figurantů, některé z nich přitom lidé z Červeného kříže hodnověrně namaskovali, aby vypadali jako zranění. „Každý má svou úlohu. Předstírají zranění nebo psychické problémy. Jsou to studenti Střední zdravotnické školy v Kladně a Vyšší odborné školy policejní z Lysé nad Labem,“ dodala mluvčí hasičů.

„Mám hrát lehce zraněného a zmateného. Ve škole máme kroužek první pomoci, kde vše trénujeme,“ popsal před začátkem akce svou úlohu Jan Minovský z kladenské zdravotnické školy.

„Kdo je připraven, není překvapen, a proto jsem ráda, že se trénuje i taková mimořádná událost. Jde o významné cvičení svým tématem i rozsahem,“ uvedla před zahájením akce středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Ministr dopravy Martin Kupka připomněl, že v koordinaci záchranných složek patří Česká republika ke světové špičce. „Nepochybně i díky cvičením,“ poznamenal.

Zásah u podobné nehody se v kraji trénoval naposledy v roce 2011 v Kladně, kde šlo podle scénáře o srážku vlaku s autobusem. „Nastal čas si to zase procvičit. Navíc za posledních pět let se stalo 290 mimořádných událostí týkajících se vlaků,“ uvedl Miloslav Svatoš, ředitel středočeského HZS.

Figuranti obsadili nárazem zdevastovaný vlak kolem devatenácté hodiny. Vagony byly plné střepů a různých překážek. Nebylo snadné jimi procházet, což byla později pro zasahující složky velká výzva.

Akce začala telefonátem na tísňovou linku v 19.45 hodin a už do dvou minut přijela záchranná služba. Po minutách pak přijížděli hasiči, policie a další záchranáři. Nehoda byla inspirována skutečnou událostí, která se stala 14. července 2020 ve večerních hodinách u Českého Brodu, kde se srazil osobní vlak s nákladním vozem převážejícím poštu.

Ve vzduchu byl cítit kouř

Na berounském nádraží se záchranné složky téměř okamžitě pustily do vyprošťování osob. Hasiči vytahovali poraněné okny, neboť dveře byly zablokované. Přebírali je záchranáři, kteří zjišťovali rozsah zranění. A podle jejich závažnosti pacienty roztřídili. Nakonec je ztotožňovala policie. Mnohdy bylo zapotřebí použít i těžkou techniku, aby bylo možné všechny zraněné vyprostit. Ve vzduchu byl cítit kouř.

„Měl jsem za úkol vytvářet paniku, zraněný jsem nebyl, jen v šoku. Nacházel jsem se ve třetím vagonu v uličce. Byl jsem překvapen, jak rychle se hasiči dostali přes hydrauliku do vlaku. Trvalo jim to asi jen deset minut,“ svěřil se po akci jeden z figurantů Said Ebert z policejní školy v Praze.

Ve vagonu s ním bylo dalších devatenáct lidí, mezi nimi i Viktorie Šmorancová z prvního ročníku kladenské zdravotnické školy. „Hodinu a půl mi tvořili lidé z Českého kříže zranění na hlavě. Měla jsem křičet o pomoc a chvilkami usínat kvůli poranění. Záchranáři se k nám dostali zhruba po dvaceti minutách, po půl hodině jsem byla z vlaku venku. Podle mě by ale mělo být na místě více zdravotníků, jelikož mi hlavu obvázali až po 45 minutách a ve stejné době mi vyndali střepy z ruky,“ popsala studentka.

Zuzana Holubová, která pracuje jako zdravotnický záchranář v Kladně, měla podle maskování otevřenou ránu v hrudníku. „Čekání na záchranu bylo nekonečné. Čekala jsem hodinu a čtvrt, než se ke mně někdo dostal. Byla jsem ve druhém vagonu na chodbě, ale na druhém konci, než kudy se k nám hasiči dostávali. Jakmile jsem byla venku z vlaku, už to šlo rychle, byla jsem mezi prvními odváženými do nemocnice,“ svěřila se Holubová.

Nad záchrannými složkami bděli rozhodčí, kteří je na závěr upozornili na chyby. Celá událost skončila ve 23 hodin.

Zajímavé bylo, že každý tým napočítal jiný počet zachráněných osob. Nejblíže skutečnému číslu byla záchranná služba, nejdále policie.