„V souvislosti se sportem mám hodně koníčků. A jak vlastně dělám všechno, ale nic pořádně, řekl jsem si, že namísto toho to měnit, by bylo fajn toho spíše využít, a napadl mě tento projekt, který by tak nějak všechny naše aktivity sjednotil,“ řekl jeden ze zakladatelů Cvitch Tomáš Skoupý.

„Prvotní nápad byl asi tři roky nazpět, ještě než tu byla nějaká karanténa. Oslovil jsem tehdy Dominiku (Girethovou) a posléze se k nám připojil i Jiří Prokop. Všichni jsme chodili tady v Berouně na gymnázium a poté jsme nastoupili na Fakultu tělesné výchovy a sportu, Jirka posléze vystudoval Palestru,“ přiblížil Tomáš. Pandemie šla sice nápadu s online videi na ruku, ale právě kvůli ní jich začala vznikat celá řada.

„Karanténu jsme trávili v berounském sportovním centru Eden, které nám laskavě poskytlo prostory, když bylo zavřeno. Cvičila jsem já a Tomáš byl za kamerou. Mezitím se to docela rozmohlo, takže se snažíme odlišit tím, že se zaměřujeme na správnou techniku různých cviků, namísto masového cvičení typu: ‚Pojďme se všichni zapotit.’ Zapojujeme do toho například prvky jógy a klasického strečinku, kdy je člověk vedený přes úplné základy, aby se postupně dopracoval k celkově funkčnímu pohybu, který využije i v normálním životě,“ říká Dominika Girethová, která v Edenu pracuje jako fitness trenérka a nutriční poradkyně.

Hlavní investicí je nadšení a volný čas. Vše vzniká svépomocí a podle jejích slov mají již natočený pětitýdenní program, který ale zbývá ještě sestříhat. „Vše děláme ve svém volnu, tak si dáváme na čas. Navíc celé léto trávíme s dětmi na táborech,“ doplnila s úsměvem Dominika. „Máme ještě vlastní práce, učíme tělocvik na školách tady v regionu a trénujeme své sporty, Dominika je fitness instruktorkou. Vše si tedy děláme sami včetně například webových stránek, které chceme nyní zase vylepšit nejen proto, že tam přibudou další nové aktivity, ale protože rozšiřujeme svůj tým. Letos se k nám přidala i moje mladší sestra Michaela, která se celý život věnovala tanci, a také Marcel Vondrus, taktéž učitel tělesné výchovy a náš bývalý spolužák,“ dodal Tomáš.

Příměstské sportovní tábory

Cvitch stojí za organizací příměstských sportovních táborů pro děti, kterých nadšenci udělali již několik. První dva proběhli v loňském roce v Loděnicích a na 2. základní škole v Berouně. „Jednou nám Jirka Prokop, který je trenérem fotbalu v ABC Braník, řekl, že by chtěl udělat fotbalový kemp. A protože se něco takového špatně dělá pod vlastním jménem a právě Cvitch by to mohl hezky zaštítit pod vlastní značku, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme. Nakonec jsme nezůstali pouze u fotbalu. Začali jsme organizovat všestranné příměstské tábory, kde se snažíme kromě klasických pohybových aktivit a sportů představit dětem i nové, často netradiční sporty, ke kterým se jen tak nedostanou. Naposledy to například byl flag football,“ řekl Tomáš.

Ten zároveň dodal, že nechtějí být limitováni pouze letními prázdninami. „Sám se věnuji lyžování jako instruktor, takže bychom chtěli letos v zimě zorganizovat první mimoškolní lyžařský kemp,“ řekl. Jen u cvičení ale Dominika, Míša, Tomáš, Jirka a Marcel zůstat nechtějí. Do budoucna mají v plánu například udělat osvětu zdravého stravování a pohybu ve školách.

„Kromě možnosti spolupráce se školami skrze kurzy a příměstské tábory bychom rádi zacílili i na stravu u dětí. Takže bychom chtěli zorganizovat zábavné přednášky a semináře o zdravém stravování. Začíná to samozřejmě u rodičů, ale když o tom děti nemají nějaké základní znalosti, tak jim je jedno, co jedí. A to mluvím i z vlastní zkušenosti. Na osobní trénink se mi například přihlásily dívky, které ve 12 letech váží přes 80 kilogramů. Jednalo by se o jakousi nadstavbu ke sportu,“ říká Dominika s tím, že zbavit se obezity není ani tak o vzhledu, ale především o tom, jak se člověk poté cítí celkově.