Přístroj naměřil 2,2 promile. To bude cyklistu stát od dvou a půl do dvaceti tisíc korun.Zdroj: Se svolením PČR BerounPodle informací, které policie dále poskytla, se nejedná o recidivistu, který byl opilý na kole přistižen vícekrát, přesto se ale nevyhne tučnému peněžitému trestu. O řidičák na motorová vozidla ale nepřijde. „Cyklistovi nyní ve správním řízení hrozí pokuta od 2 500 do 20 000 Kč za jízdu na kole v provozu pod vlivem alkoholu,“ upřesnila preventistka.

V dalších případech policisté odhalili čtyři porušení nejvyšší dovolené rychlosti a v jednom chytli za volantem šoféra bez platného řidičského průkazu.

Jak policejní preventistka potvrdila, podobné akce se budou v nadcházejících dnech opakovat v celém regionu.